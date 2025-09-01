O Almería, da Espanha, acertou a contratação do atacante Thalys, revelado pelo Palmeiras, até 2031. O jogador de 20 anos já havia revelado que estava "analisando propostas" e o negócio com o clube europeu se concretizou. Com isso, o clube paulista vai receber 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões) por 80% dos direitos do atleta. O Verdão permanece com 20% da mais-valia, que é porcentagem de lucro sobre uma venda futura.

O Almería assumiu a dianteira nas negociações pelo jovem, superando o Olympiacos, da Grécia, que também tentou sua contratação anteriormente, mas o atacante preferiu a Espanha pela facilidade de adaptação em relação à Grécia, além de uma maior visibilidade no futebol europeu.

O jovem de 20 anos foi promovido ao time profissional, comandado por Abel Ferreira, nesta temporada. Apesar de ter ganhado algumas chances no início do ano, acabou sem espaço, já que Vitor Roque e Flaco López vêm assumindo o protagonismo do ataque do Verdão.

O novo clube do jogador, assim como Palmeiras, publicaram o anúncio em suas redes sociais. Confira abaixo:

