A dupla do Palmeiras Piquerez e Emiliano Martínez foram convocados pelo técnico da Seleção Uruguaia, Marcelo Bielsa, e já se apresentaram, na tarde desta segunda-feira (1°), para a disputa dos dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Tanto o lateral-esquerdo quanto o volante vêm conquistando espaço e são figurinhas carimbadas nas convocações para defender o Uruguai, presentes também na última Data-Fifa, no mês de junho. Nesta edição das Eliminatórias Sul-Americanas, Piquerez já disputou seis jogos, sendo titular em três deles, enquanto o companheiro Emiliano Martínez disputou dois jogos.

Além dos uruguaios, o Palmeiras tem ainda outros três representantes nestas Eliminatórias: o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Ramón Sosa, ambos do Paraguai, além do centroavante Flaco López, convocado pela primeira vez para defender a Seleção Argentina.

O Uruguai tem 24 pontos e ocupa a quarta posição na tabela de classificação sul-americana. Restando apenas dois jogos, o time comandado pelo técnico argentino precisa de apenas um ponto para assegurar vaga para a próxima Copa do Mundo. Os dois jogos em disputa são: contra o Peru, no dia 4, no Estádio Centenário, e no dia 9, contra o Chile, no Nacional de Santiago.

