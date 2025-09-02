Elenco de folga, jogos decisivos na Libertadores e Brasileiro: veja a agenda do Palmeiras em setembro

Uma pausa para respirar na Data-Fifa antes de dar sequência à reta final da temporada. É assim que começará o mês de setembro da delegação do Palmeiras, que ganhou três dias de folga após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, no domingo (31), e retorna aos trabalhos nesta quinta-feira (4), na Academia de Futebol, para focar nos jogos decisivos da Libertadores e também Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Andreas Pereira é regularizado no BID; veja quando meia pode estrear pelo Palmeiras

Serão duas semanas livres de jogos, já que o time comandado por Abel Ferreira só volta a entrar em campo no dia 13, quando recebe o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Nacional. Esse jogo, aliás, será muito importante, pois o Verdão perdeu a vice-liderança e agora é o terceiro colocado, com 43 pontos, mas tem dois jogos a menos que a maioria dos times da Série A.

Na sequência, no dia 17, a chave já muda para as quartas de final da Libertadores. O rival desta fase é um velho conhecido: o River Plate, da Argentina. O duelo de ida será no Monumental de Núñez, enquanto a volta e partida decisiva será na semana seguinte, na casa alviverde. O desempenho nestas duas partidas serão cruciais para dar continuidade aos objetivos do time nesse restinho de 2025.

continua após a publicidade

Outros dois jogos do Brasileirão ainda entram na agenda do mês: duelos contra Fortaleza, na capital paulista, e Bahia, em Salvador, ambos pelo Brasileirão.

➡️ Andreas Pereira embarca para se apresentar no Palmeiras

Último duelo entre Palmeiras x River Plate

A última vez em que as equipes se enfrentaram foi fase semifinal da Libertadores de 2020. Na ocasião, o Verdão venceu o jogo de ida, na Argentina, por 3 a 0, acabou derrotado por 2 a 0, em casa, mas ainda assim assegurou a vaga para a decisão continental.

continua após a publicidade

Jogos do Palmeiras em setembro:

Dia 13 - Palmeiras x Internacional - Allianz Parque - Campeonato Brasileiro

Dia 17 - River Plate x Palmeiras - Monumental de Núñez - Libertadores

Dia 20 - Palmeiras x Fortaleza - Allianz Parque - Campeonato Brasileiro

Dia 24 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque - Libertadores

Dia 28 - Bahia x Palmeiras - Arena Fonte Nova - Campeonato Brasileiro

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras