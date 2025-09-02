D’Alessandro diz se jogou mais que ídolos de Flamengo e Palmeiras: ‘Eu’

O ídolo do River Plate e do Internacional D'Alessandro fez um desafio com a Rádio Grenal para dizer se jogou mais ou menos que alguns jogadores. Na lista, tinham ídolos do Flamengo e do Palmeiras, e o argentino foi sincero na resposta.

A lista e as respostas do craque, que hoje é diretor do Internacional, certamente gerariam polêmica na Argentina, já que D'Alessandro disse que jogou mais que Juan Roman Riquelme, ídolo do Boca Júniors e da Seleção.

No Brasil, ele respondeu se jogou mais que Everton Ribeiro e Arrascaeta, ídolos do Flamengo, e Raphael Veiga, ídolo do Palmeiras.

- São características diferentes. Ele é um meia mais objetivo, e eu mais cadenciado, mas fico comigo - respondeu sobre Veiga, ídolo do Palmeiras.

- Acho que o Éverton -respondeu sobre Everton Ribeiro, do Bahia, e ídolo do Flamengo.

- Arrascaeta - respondeu sobre o ídolo do Flamengo.

Além dos ídolos de Flamengo e Palmeiras, D'Alessandro respondeu sobre Paulo Henrique Ganso, James Rodriguez, Deco, Douglas e Alan Patrick. Veja abaixo.

D'Alessandro disse se jogou mais que ídolos do Flamengo e do Palmeiras (Foto: Divulgação/Internacional)

Veja vídeo com respostas de D'Alessandro sobre ídolos do Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Grêmio e Santos

Argentino é diretor do Internacional

Aposentado dos gramados desde 2022, o argentino D'Alessandro é diretor esportivo do Internacional hoje em dia. No clube onde virou ídolo e conhecido por todas as torcidas do Brasil, o argentino mantém o estilo de poucas papas na língua e muita garra.

Até aqui, D'Alessandro não conseguiu repetir a sua passagem como jogador. O clube não conseguiu atingir os objetivos na temporada e já está eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, o Internacional ocupa a décima posição. E para você? O argentino jogou mais que os ídolos de Flamengo e Palmeiras?