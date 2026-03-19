Invicto como mandante em 2026, o Palmeiras ampliou sua sequência positiva com a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo. O resultado marcou o segundo triunfo consecutivo desde o retorno ao Allianz Parque e se soma às nove partidas sem derrota disputadas na Arena Barueri.

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+ Melhores momentos: Palmeiras aproveita noite difícil do Botafogo e vence no Allianz pelo Brasileirão

O recorte registra dez vitórias em 11 jogos, o que representa um aproveitamento de 90,9% dos pontos disputados. A única exceção foi o empate por 1 a 1 com o Guarani, na última rodada da primeira fase do Paulistão, quando o clube já havia garantido a classificação ao mata-mata e a comissão técnica optou por rodar o elenco.

Sem pré-temporada, a comissão técnica ajustou a equipe com o calendário em andamento e projetou um período de quatro a cinco semanas para alcançar um nível competitivo e adequado fisicamente. A evolução ao longo dos compromissos, tanto na Arena Barueri quanto no Allianz Parque, se refletiu em campo e culminou na conquista do Paulistão, encerrando o jejum de títulos após um 2025 sem troféus.

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Ao mesmo tempo, o calendário começou a pesar sobre o elenco, que passou a conviver com lesões. Andreas Pereira e Felipe Anderson desfalcaram o time ainda no início de 2026, enquanto Vitor Roque e Murilo perderam duas partidas após a conquista do título estadual.

- É bem provável que jogue o Khellven (no clássico contra o São Paulo). Fizemos dois jogos em casa depois do jogo do Vasco e da final. Khellven vinha jogando de forma consecutiva e de forma consecutiva mesmo só o goleiro, (Gustavo) Gómez, o Marlon (Freitas) e o Flaco (López). Allan não jogou a final, não jogou o Vasco e fez agora dois seguidos. O Andreas também. Próprio Maurício também depois da final ficou fora. Esses, Carlos Miguel, Gomez e Lopez foram os que mais jogaram. Fomos tirando os outros por lesão - explicou Abel Ferreira.

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Apesar de encontrar soluções em meio ao calendário atribulado e lidar com as ausências, o Palmeiras voltou a expor um problema recorrente nos últimos meses: a dificuldade de matar as partidas mesmo quando impõe seu domínio técnico.

Contra o Botafogo, o Palmeiras teve vantagem numérica durante toda a segunda etapa após a expulsão de Medina, mas desperdiçou várias chances, mantendo o rival, que não deixou de buscar o jogo, vivo até o apito final.

Arias marcou pela primeira vez na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

Mauricio, escolhido pela comissão técnica para iniciar como titular, desperdiçou uma oportunidade clara de gol ao avançar com liberdade em direção ao goleiro Raul, assim como Vitor Roque e Larson, acionados na segunda etapa.

- Um jogo difícil (contra o Botafogo). No final a gente sofreu mais do que deveríamos sofrer, mas feliz porque cumprimos nosso objetivo, agora é melhorar no que faltou, que foi matar o jogo antes, mas feliz pelo meu primeiro (gol com a camisa do Palmeiras) - afirmou Jhon Arias, ainda no gramado do Allianz Parque.

A falta de eficácia em definir os jogos ainda não cobrou o preço nesta temporada, em que o Palmeiras mostra evolução tática e já conquistou um título em março. Porém, pode comprometer a disputa de algumas das principais competições do calendário, especialmente as de mata-mata, que serão decididas apenas no segundo semestre.

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