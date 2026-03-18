Abel projeta duelo de líderes entre Palmeiras e São Paulo e revela lesão de titular

O Palmeiras de Abel Ferreira irá terminar a sétima rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (18), venceu o Botafogo por 2 a 1 e chegou aos mesmos 16 pontos do São Paulo, agora segundo colocado pelos critérios de desempate.

continua após a publicidade

+ Palmeiras aproveita noite difícil do Botafogo e vence no Allianz pelo Brasileirão

O próximo compromisso do Palmeiras será justamente contra o rival paulista, no sábado, fora de casa. A equipe terá menos de três dias de preparação e chegará ao 19º jogo em menos de três meses de temporada.

- Se eu soubesse que a consequência desse jogo teria a consequência que teve, quando duas ou três equipes se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. A classificação agora me diz pouco, mas diz que em cada jogo tem que jogar para ganhar - disse.

continua após a publicidade

- Acho que já demos provas em todos os jogos e clássicos e esse é um deles. Quem tem dúvidas, o São Paulo está aí, não é quem gasta mais dinheiro. Palmeiras, no primeiro e segundo ano que cheguei, fez poucas contratações. Tem muito mais a ver com organização e compromisso. Conforme fomos vendendo nossos melhores jogadores, fomos conseguindo juntar um bocadinho - prosseguiu.

Abel Ferreira voltou a optar pela escalação do jovem Arthur na lateral esquerda, com Piquerez novamente poupado. O treinador explicou que o uruguaio convive com problemas musculares desde a reta final do Campeonato Paulista. Ao mesmo tempo, elogiou o Cria da Academia, integrado ao elenco profissional desde a última temporada.

continua após a publicidade

- Temos resguardado o Piquerez um pouco, tem um problema muscular, temos que ter esse cuidado. O Arthur treinou quase o ano passado inteiro conosco e já não pode jogar no sub-20. Está crescendo. Temos três bons jogadores, não tenho usado o Jefté, mas pode jogar. Tem treinado muito bem - explicou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Abel Ferreira sobre Jhon Arias

- Hoje todos temos pouca paciência. Eu não tenho tempo, mas adoro pescar. Pode parecer que não tenho paciência, mas adoro, me faz relaxar. É preciso ter paciência e temos pouco, queremos tudo para ontem. Sabemos que ele tem qualidade, sabemos da exigência da torcida, mas sabemos que tem que se adaptar. Se os jogadores estão aqui é porque são bons, mas uns se adaptam mais rápido que outros. Sempre dou exemplo da caminhada do Veiga no Palmeiras.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte nos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.