Abel atinge marca histórica em vitória do Palmeiras; Arias e Danilo são destaques

Abel Ferreira chegou à marca de 161 partidas, ultrapassou Vanderlei Luxemburgo e se tornou o treinador com mais jogos no comando do Palmeiras no Estádio Palestra Itália/Allianz Parque. Na noite desta quarta-feira (18), o time venceu o Botafogo por 2 a 1, em duelo marcado pelo primeiro gol de Arias e pela lei do ex.

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No comando do Palmeiras desde o fim de 2020, Abel inicia sua sexta temporada completa pelo clube. No período, conquistou 11 títulos, entre eles o Campeonato Paulista deste ano e duas Copas Libertadores.

Ao todo, soma 379 partidas e também detém o recorde de jogos consecutivos no comando da equipe, superando Oswaldo Brandão, que acumulou 263 entre 1971 e 1975.

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- O Palmeiras tem uma história gigantesca. Lembro-me quando cheguei em 2020, vi um documentário que dava para ver o antigo Parque Antarctica e como o clube se transformou tanto nos últimos anos. O clube passou por uma reforma grande e muito bem feita, que fez com que se criasse uma estrutura muito grande, muito bem organizada e que proporciona a mim e a outros treinadores condições de poder triunfar - afirmou o técnico.

Abel Ferreira, além de ser o treinador com mais jogos comandados na casa alviverde, também é o que soma mais títulos, com 11.

Abel Ferreira em partida do Palmeiras contra o Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras

🏆 Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

🏆 Copa Libertadores: 2020 e 2021

🏆 Copa do Brasil: 2020

🏆 Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 e 2026

🏆 Recopa Sul-Americana: 2022

🏆 Supercopa do Brasil: 2023

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Arias marca pela primeira vez, e Danilo reencontra o Allianz com gol

Segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, Jhon Arias marcou pela primeira vez com a camisa do clube. No início da segunda etapa, o colombiano fez bela jogada individual e finalizou rasteiro, com força, para vencer o goleiro Raul e anotar o segundo do Verdão na partida. Confira o gol a seguir.

Jhon Arias precisou de oito jogos, sendo os últimos quatro como titular da equipe de Abel Ferreira, para marcar pela primeira vez. Antes disso, havia contribuído com uma assistência na vitória sobre o Novorizontino, no segundo jogo da decisão do Paulistão.

Já Danilo marcou em seu retorno ao Allianz Parque. Formado nas categorias de base do Palmeiras, o volante foi vendido ao Nottingham Forest, onde permaneceu até 2025, antes de retornar ao Brasil para assinar com o Botafogo.

O jogador aproveitou uma falha do sistema defensivo rival para diminuir a desvantagem carioca e optou por não celebrar o gol em respeito ao clube que o revelou.

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