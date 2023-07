Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos e a eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo, o Palmeiras vive uma das fases mais conturbadas dos últimos anos. Muito por conta também da régua alta que o próprio clube estabeleceu nas temporadas recentes. Em 2022, por exemplo, quando foi campeão do Paulista, da Recopa e do Campeonato Brasileiro, acabou derrotado somente seis vezes. Este ano, com a queda para o Tricolor, perdendo por 2 a 1, dentro do Allianz Parque, nesta quinta-feira, o time chegou a sete derrotas em 2023.



A equipe segue sendo uma das que menos perderam na temporada, porém, o alerta foi ligado. Dos sete insucessos até o momento, cinco aconteceram há menos de um mês e meio - Fortaleza, Bahia, Botafogo e o São Paulo, duas vezes. Entre os 20 clubes que hoje disputam a Série A, somente o Grêmio perdeu menos desde janeiro, com cinco. Red Bull Bragantino e Botafogo, no entanto, também só foram derrotados em sete oportunidades. São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro e Cuiabá não ficam muito atrás, tendo perdido apenas oito duelos.



A última vitória do Palmeiras foi no dia 29 de junho, uma goleada por 4 a 0 sobre o Bolívar. Desde então, são quatro partidas com duas derrotas - ambas para o Tricolor Paulista - e dois empates - Athletico Paranaense e Flamengo. Os comandados de Abel Ferreira não ficavam tanto tempo sem saber o que é vencer desde setembro do ano passado, quando passou cinco jogos sem conquistar os três pontos. Na ocasião, também acabou eliminado no mata-mata, caindo nas semifinais da Libertadores para o Furacão.



PALMEIRAS NA TEMPORADA 2022

72 jogos

47 vitórias

19 empates

6 derrotas



PALMEIRAS NA TEMPORADA 2023*

43 jogos

25 vitórias

11 empates

7 derrotas



*Temporada em andamento