O Palmeiras voltou a perder um jogo decisivo e acumula decepções em momentos-chave da temporada. No último domingo, a equipe viu o Cruzeiro dominar as ações no Mineirão, perdeu a primeira partida fora de casa no Brasileirão e caiu para a quarta colocação na tabela de classificação.

A derrota foi a segunda consecutiva para adversários diretos na disputa pelo título. Anteriormente, o Verdão havia sido superado pelo Flamengo por 2 a 0, em partida que poderia ter tomado outro rumo caso Piquerez não tivesse desperdiçado cobrança de pênalti.

Esses resultados negativos se somam à derrota para o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. No duelo de ida, no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu por 1 a 0. No jogo de volta, houve empate sem gols no estádio rival, com direito a Raphael Veiga desperdiçando uma penalidade nos minutos finais.

Nos momentos em que enfrentou adversários postulantes aos títulos em disputa no país, o Palmeiras não conseguiu corresponder às expectativas, com exceção para a classificão sobre o São Paulo na semifinal do torneio estadual e para a vitória por 2 a 0 sobre um desfalcado Corinthians, pelo Brasileirão, na Arena Barueri.

O desempenho fora do Allianz Parque, por sua vez, garante que o clube siga na briga pelas principais competições. Foram 15 dos 22 pontos no Brasileirão conquistados longe de casa, além das vitórias em clássicos terem acontecido em Barueri.

Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro e caiu para a quarta colocação no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Palmeiras tem nova missão na temporada

A campanha na fase de grupos da Copa Libertadores apresenta um contraponto ao restante da temporada. São seis vitórias e 100% de aproveitamento, apesar do nível técnico dos adversários — Cerro Porteño, Sporting Cristal e Bolívar — não ser o mesmo das principais equipes sul-americanas.

Após golear por 6 a 0 e se reconectar com o torcedor em noite de despedida do jovem Estêvão, o Palmeiras voltou a falhar em um duelo decisivo e chega com uma pressão desnecessária para a estreia no Mundial de Clubes, contra o Porto, no dia 15 de junho.

Uma derrota para os portugueses pode abalar o equilíbrio do elenco que, embora não tenha demonstrado instabilidade, não respondeu de forma positiva nos momentos vitais de 2025.