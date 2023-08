O alto número de gols mostra que Gómez não é decisivo somente na defesa e com sua liderança em campo, mas também no ataque. E o Palmeiras poupado por Abel Ferreira diante do Flu, simbolicamente, precisou do seu histórico zagueiro para balançar as redes, pois as opções que ganharam chance de atuar não deram conta do recado. Faltou eficácia, segundo o que próprio treinador afirmou em coletiva.