O Palmeiras visitou o Fluminense na noite deste sábado (5) e foi derrotado por 2 a 1, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Pensando na Libertadores, o técnico Abel Ferreira escalou um time considerado reserva, e Jailson e Luan tiveram participações negativas diretas nos gols sofridos pelo Verdão. Confira as notas do Lance!