O Palmeiras saiu da Bombonera no lucro com o 0 a 0 no placar. Além de se livrar das chances perigosas do Boca Juniors, o time alviverde mostrou outra vez uma enorme falta de inspiração ofensiva. Agora o retrospecto é de apenas um gol nos últimos cinco jogos, e Abel Ferreira não gostou das perguntas sobre isso, dizendo que faz o que dá com as peças que tem. No fim das contas, a atuação em Buenos Aires e a irritação do treinador escancaram os grandes erros do clube na temporada.