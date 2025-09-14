Letal, sem piedade: assim pode ser resumido o ataque do Palmeiras em sua última apresentação, na goleada sobre o Internacional, por 4 a 1, na noite de sábado (13), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Com Vitor Roque inspirado em fazer seu primeiro hat-trick como profissional, ou melhor, hat-tigre, os alviverdes fuzilaram o Colorado com todos os gols ainda no primeiro tempo.

O poder ofensivo que a equipe de Abel Ferreira vem mostrando a cada jogo, com evolução evidente, pode ser fundamental para salvar o segundo semestre do Palmeiras, já que o time ainda disputa a taça da Libertadores - está nas quartas de final - e também do Campeonato Brasileiro, após a eliminação precoce na Copa do Brasil para o Corinthians.

Foi a partir da 20ª rodada do Nacional que o treinador português se rendeu e escalou o argentino e brasileiros juntos. E deu certo. Antes, Abel costumava colocar um e depois substituir pelo outro, mas juntos, os dois provaram que rendem gols e também assistências.

Vitor Roque chegou de forma discreta no último dia da janela de transferências de fevereiro. Apesar do alto valor que a diretoria palmeirense desembolsou (cerca de R$ 155 milhões) para contar com seu futebol, o camisa 9 viveu uma instabilidade, foi criticado, mas se calou, trabalhou a parte mental com a psicóloga do clube e deu a volta por cima.

Nos últimos sete jogos, o Tigrinho marcou seis gols e distribuiu quatro assistências, balançando as redes contra rivais importantes até aqui, como Corinthians, São Paulo, Internacional e também na Libertadores. Flaco López, por sua vez, também tem deixado sua marca, principalmente com assistências do companheiro de ataque.

Ao escolher essa nova estrutura de ataque, o treinador português deixou a "teimosia" que a torcida tanto criticava de lado, e fez sua aposta. E os dois centroavantes que também já viveram dias ruins no clube, ganharam confiança para seguir trabalhando na tentativa de mostrar que, juntos, podem fazer o torcedor palmeirense sorrir ao final da temporada.

