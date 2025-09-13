O centroavante Vitor Roque brilhou e comandou a goleada do Palmeiras sobre o Internacional, por 4 a 1, na noite deste sábado (13), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de três dos quatro gols do Verdão - todos no primeiro tempo -, o Tigrinho tem, agora, oito gols na competição, ultrapassando o companheiro Flaco López e assumindo a artilharia do time na competição. Este, aliás, foi o primeiro hat-trick da carreira do jogador como profissional.

- Muito feliz. Agradecer a Deus. Estava agradecendo pelo gol, de joelhos, e falei que foi melhor do que eu imaginava. Tinha pedido um gol. Deus me surpreendeu logo com três. Estou muito feliz, agradecer pela oportunidade de fazer três gols. Estamos trabalhando, tivemos tempo para trabalhar na Data Fifa - falou o camisa 9 ainda no intervalo.

Foi a partir da 20ª rodada do Nacional que Abel Ferreira se rendeu e escalou Flaco López e Vitor Roque juntos. E deu certo, ambos passaram a render mais, e a dupla "Flaco-Roque" virou febre nas redes sociais. O camisa 9 do Verdão vem mostrando que todo o investimento feito pela diretoria alviverde (cerca de R$ 155 milhões, o negócio mais caro da história do futebol brasileiro) tem tudo para render bons frutos.

- Foi o hat-trick perfeito. Um de direita, um de esquerda e um de cabeça - completou.

Números de Vitor Roque pelo Palmeiras

O camisa 9 de Abel Ferreira tem 38 jogos com a camisa alviverde. Até aqui, foram 10 gols marcados, sendo oito pelo Campeonato Brasileiro e dois na Libertadores, sendo uma das principais peças do Palmeiras principalmente neste segundo semestre.