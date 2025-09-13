Andreas Pereira saiu do banco de reservas aos 17 minutos do segundo tempo para dar seus primeiros passos com a camisa do Palmeiras. E a estreia veio justamente numa goleada do time paulista sobre o Internacional, por 4 a 1, no Allianz Parque. Apesar da noite ter sido de Vitor Roque, que conduziu a vitória do Verdão ao balançar as redes por três vezes, o camisa 8 também teve seu momento.

– Foi muito bom fazer minha estreia aqui e muito feliz pelos três pontos, agora é focar. Fiquei muito feliz, fico muito feliz por estar aqui. Quero agradecer a torcida pelo apoio e pelo carinho – afirmou o volante, que foi ovacionado pela torcida ao entrar em campo. Veja o vídeo abaixo.

Andreas Pereira entrou na vaga de Lucas Evangelista, outro que marcou gol na partida contra o Colorado. Ele será o jogador com quem o camisa 8 mais brigará por vaga entre os titulares de Abel Ferreira.

O recém-contratado, inclusive, atuou como segundo volante e teve bons espaços para se movimentar e se aproximar da área, arriscando uma finalização poucos minutos após entrar em campo, mas parou no bloqueio da defesa rival.

Em outro momento, mais para os minutos finais, Andreas Pereira arriscou um novo chute da entrada da área, mas viu a bola desviar na marcação antes de sair.

Em perfeira condição física, já que veio de uma temporada com muitas atuações no Fulham, da Inglaterra, o meio-campista deve ter novas chances na equipe do Palmeiras, inclusive como titular. O próximo desafio do Palmeiras será contra o River Plate, na próxima quarta-feira (17), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

