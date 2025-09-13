Após a goleada do Palmeiras sobre o Internacional por 4 a 1, no Allianz Parque, o auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, que comandou o time neste sábado (13) em razão da suspensão do treinador, falou sobre o período de descanso do chefe, que ficou em Portugal durante uma parte da Data Fifa e retornou aos treinamentos quatro dias após o elenco alviverde.

– Falando nisso, nós, desde 2020, temos uma Data Fifa para ter mais dois dias de folga. E essa vez foi a do nosso treinador. Eu ainda não tive, terei na próxima. Meus filhos dizem que sou o mais novo e os vi seis dias no Natal. Já se passaram 10 meses. Só nos vemos pelo celular, infelizmente. São dois dias a mais para ver quem nós amamos. Foi merecido - afirmou João Martins, em coletiva de imprensa.

– Só quem não sabe é que vê problema. Um dia em 365 dias não faz falta. O grupo entende, percebe. Os jogadores também têm sem vocês saberem. Essa parte mental e familiar é importante. Foi muito bem feito e espero que ele tenha conseguido fazer tudo que teve para fazer – acrescentou o auxiliar.

Em relação à reformulação que a diretoria do Palmeiras fez no elenco nesta temporada, João Martins elogiou, principalmente pelo fato de o time seguir competitivo de forma quase instantânea, apesar das peças novas.

– Não é normal um clube fazer uma reformulação tão grande como o Palmeiras fez. E não é tão normal continuar tão competitivo e brigar por títulos. Nosso objetivo é dar o melhor para tentar ganhar. Ano passado e esse ano tentamos e passamos perto. Todos os dias e minutos passamos a mensagem e conseguimos caprichar um pouco mais. Não tivemos o elenco todo (na Data Fifa) e mesmo os convocados tentamos passar a mensagem que eles lá representam o Palmeiras - concluiu.

Palmeiras no Brasileirão

Com a goleada, o time paulista retomou a vice-liderança, agora com 46 pontos, atrás apenas do Flamengo. O Palmeiras ainda tem um jogo a menos que a maioria dos clubes que disputam a Série A.

