Abel detalha perda de Weverton e sequência de lesões no Palmeiras

Abel Ferreira comentou, em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Santos, a saída do goleiro Weverton, que está a caminho do Grêmio após perder a titularidade no gol alviverde para Carlos Miguel.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vence o Santos com gol de Allan e assume a liderança do Paulistão

De forma direta, o treinador admitiu que o clube perde um líder do elenco e um homem de confiança. Na sequência, voltou a colocar Weverton entre os maiores goleiros da história do Palmeiras, embora, desta vez, não o tenha apontado como o principal.

- Era o nosso líder, era um dos três jogadores que eu contava. Tenho uma relação muito próxima de admiração e gratidão. Um líder, uma referência e, para não ferir suscetibilidades, um dos melhores goleiros da história do Palmeiras. Tenho que ter muito cuidado ao falar - iniciou.

continua após a publicidade

- Não sou presidente ou diretor, sou treinador. O clube decidiu da forma que achou que era melhor para o presente e futuro do clube. Feliz por ele, triste por ver um jogador partindo do clube. A vida continua e não espera por ninguém. Desejo as maiores felicidades para o futuro, menos quando jogar contra o Palmeiras - finalizou.

No Palmeiras desde 2018, o goleiro iria para a sua nona temporada com a camisa alviverde. Em 2025, disputou 58 jogos, todos como titular, e sofreu 42 gols. Ao todo, Weverton soma 12 títulos pelo clube, entre eles duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023).

continua após a publicidade

Weverton se despediu do Palmeiras de forma oficial nesta quarta-feira (14) (Foto: Leonidas Cardoso/Photopress/Gazeta Press

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras volta a sofrer com lesões após saída de Andreas

Andreas Pereira sentiu uma lesão no ombro ainda nos minutos iniciais do clássico e precisou ser substituído pelo jovem Larson. Com isso, o Palmeiras chegou a sete desfalques por lesão.

- Por esse ritmo, um por jogo, vou chegar ao final do campeonato com metade da equipe lesionada. Não era o que queríamos, mas não controlamos. No ano passado, não tivemos o Paulinho quase todo o ano. Infelizmente não está em condições.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (17), quando recebe o Mirassol, a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.