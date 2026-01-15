Jogador do Palmeiras encanta torcida em vitória no Paulistão: 'Vai ser ídolo'

Em jogo disputado na Arena Barueri, o Palmeiras bateu o Santos por 1 a 0, com gol do menino Allan. A partida desta quarta-feira (14), foi válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Nas redes sociais, o desempenho de Carlos Miguel foi muito exaltado pelos torcedores.

continua após a publicidade

A Cria da Academia, Allan, marcou o único gol da partida entre Palmeiras x Santos ainda no primeiro tempo, depois de bonita jogada com Flaco Lopez. O Peixe tentou reagir, teve chances, mas parou em Carlos Miguel.

➡️Torcedores do Santos mandam recado a Vojvoda após derrota para o Palmeiras

Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras se encantaram com a atuação de Carlos Miguel, que chegou a marca de nove jogos sem sofrer gols em 14 disputados. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Palmeiras enlouquecem com jogador criticado: 'Pelo amor de Deus'

Carlos Miguel goleiro do Palmeiras (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o goleiro Carlos Miguel

Como foi o jogo entre Palmeiras x Santos

A primeira etapa do clássico entre Palmeiras e Santos foi marcada por muita disputa no meio de campo, erros de passe no terço final e chuva intensa. De volta ao time titular após ser poupado na estreia, Andreas Pereira precisou ser substituído aos 12 minutos após lesionar o ombro em uma disputa de bola. Larson foi o escolhido por Abel Ferreira para substituir o camisa 8.

A primeira chance clara de gol da partida foi do Santos. Barreal cruzou na cabeça de Lautaro Díaz dentro da pequena área, mas o atacante acabou finalizando em cima do lateral-direito Khellven.

continua após a publicidade

Já na reta final da primeira etapa entre Palmeiras x Santos, Allan encontrou o argentino Flaco López, que, mesmo marcado pela defesa adversária, conseguiu a devolução para o jovem finalizar rasteiro e vencer Gabriel Brazão, abrindo o placar na Arena Barueri.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o passar do tempo, o Santos melhorou em campo contra o Palmeiras e passou a ditar o ritmo da partida. Em uma das chegadas, Igor Vinícius cruzou para a área alviverde, a bola desviou no zagueiro Murilo e passou muito perto de entrar, quase resultando em gol contra.

Com a missão de conter o ímpeto do Santos, Abel Ferreira promoveu uma série de substituições na equipe, a maioria delas no setor ofensivo. Entre as novidades, Vitor Roque foi acionado e recebeu muitos aplausos do público.

Vojvoda respondeu à beira do campo e também promoveu mudanças. Gabigol e Robinho Jr. entraram em campo, mas pouco conseguiram produzir. O Santos passou a abusar das bolas longas contra o Palmeiras e viu a defesa adversária afastar todas as investidas que se aproximaram da meta de Carlos Miguel.

Já nos acréscimos, Vitor Roque puxou um contra-ataque e tabelou com Luighi. Na cara do gol, a Cria da Academia finalizou à queima-roupa para nova defesa de Brazão, o melhor jogador do Peixe no clássico. Antes do apito final, Carlos Miguel defendeu finalizações de Robinho Jr. e Miguelito e garantiu a vitória do Palmeiras contra o Santos.