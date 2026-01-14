Abel despista sobre Almada e Arias e explica movimentações do Palmeiras no mercado

Thiago Almada e John Arias foram alguns dos nomes ligados ao Palmeiras desde a abertura da janela de transferências. Abel Ferreira, no entanto, despistou sobre uma possível chegada da dupla estrangeira à Academia de Futebol.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vence o Santos com gol de Allan e assume a liderança do Paulistão

O treinador afirmou ser necessário passar a responder mais com a cabeça e menos com o coração, embora tenha ressaltado que o Palmeiras está sempre atento ao mercado, seja para buscar peças pontuais, seja para aproveitar eventuais oportunidades durante a janela de transferências.

- Vai ficar sem resposta (sobre uma possível chegada de Arias e Almada). Vocês têm todo direito de perguntar o que querem. Às vezes quero responder todas as perguntas com o coração, tenho que começar a responder mais com a cabeça. O Palmeiras está sempre atento a tudo que está a passar. Estou muito contente com os jogadores da equipe principal, com jogadores da base, como o Luis (Pacheco) - explicou.

continua após a publicidade

Apesar dos resultados aquém do esperado na última temporada, quando terminou três vezes como vice-campeão, o Palmeiras não planeja uma nova reformulação no elenco, mas sim pequenos ajustes no grupo. Para a posição de goleiro, por exemplo, o clube não pretende se movimentar no mercado após a saída de Weverton e seguirá com a dupla Carlos Miguel e Marcelo Lomba, além de um terceiro nome oriundo das categorias de base.

- Temos outras prioridades além dos goleiros. Tínhamos dois goleiros por muito tempo, Lomba e Weverton, que vai continuar a carreira em outro clube. A verdade é que pensamos e preparamos isso antes, numa possível saída de um jogador como o Weverton ou um fim de carreira aqui. Weverton, com um potencial tremendo, ainda vai jogar quatro ou cinco anos - disse.

continua após a publicidade

- Temos o Carlos Miguel, uma aposta que a nossa presidente fez. Jogador com 27, 28 anos. Seria uma questão de tempo. Contávamos com o Weverton, mas essas questões não são da minha responsabilidade. Estávamos bem servidos na posição, e agora o Aranha será nossa terceira opção - completou.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Santos, em Barueri, pelo Campeonato Paulista (Foto: Vinicius Nunes/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras no mercado de transferências

Até o momento, o Palmeiras anunciou apenas uma contratação desde a abertura da janela: o volante Marlon Freitas. A diretoria alviverde desembolsou cerca de R$ 32 milhões para tirá-lo do Botafogo.

Anteriormente, o clube adquiriu em definitivo o zagueiro Bruno Fuchs, que atuou por empréstimo do Atlético-MG em 2025. Conforme adiantado pela reportagem, o Palmeiras ainda busca a contratação de um zagueiro, outro volante e um atacante para ser opção a Vitor Roque e Flaco López.