Com retorno de ídolo, Palmeiras fará jogo-treino na Academia de Futebol

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 17/05/2024 - 15:13 • São Paulo

Com o Campeonato Brasileiro paralisado nas próximas duas semanas e sem compromisso nesses próximos cinco dias, o Palmeiras fará um jogo-treino neste sábado (18), na Academia de Futebol, diante do São Bento.

A atividade deve marcar o primeiro duelo competitivo de Dudu após a lesão que o tirou de quase 10 meses dos gramados.

A expectativa do retorno de Dudu ao Palmeiras de forma oficial ficará para o duelo diante do San Lorenzo, pela Libertadores, no dia 30, no jogo que marca a despedida de Endrick do Verdão.

Dudu já está treinando sem restrições com o elenco do Palmeiras há algumas semanas e agora vive a expectativa do retorno de sua lesão mais grave após quase 15 anos de carreira.

A TV Palmeiras deve gravar todas as movimentações do jogo treino e disponibilizar os lances do jogo no Youtube.