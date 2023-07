Com mudanças importantes, o Palmeiras está escalado para o clássico com o São Paulo que acontece logo mais, às 20h (de Brasília), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu a ida no Morumbi por 1 a 0 e tem a vantagem do empate. Assim como nos dois últimos jogos, Abel Ferreira e os atletas do Verdão não concederão entrevistas após o duelo.