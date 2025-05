Abel tem oportunidade rara no Palmeiras e busca virar chave após derrota

Com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores já garantida, Abel Ferreira deve promover diversas alterações na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada.

continua após a publicidade

+ Palmeiras pode ter mais cinco convocados além de Estêvão; veja nomes

A comissão técnica pretende poupar os principais jogadores visando o confronto contra o Cruzeiro, fundamental na luta pela liderança do Brasileirão. Com isso, nomes como o atacante Flaco López e o zagueiro Bruno Fuchs devem retornar ao time titular. Micael está recuperado e também surge como opção.

Estêvão, por sua vez, fará sua última partida no Allianz Parque antes de ser transferido para o Chelsea. O atacante ainda estará à disposição no duelo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e no Mundial de Clubes, entre junho e julho.

continua após a publicidade

Com um edema na coxa, Felipe Anderson segue sob supervisão do departamento médico e realizou atividades individuais ao longo da semana. Assim, será desfalque no meio de campo, que deve ter o jovem Allan entre os onze iniciais.

Palmeiras já está classificado para as oitavas de final da Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação e programação do Palmeiras

Portanto, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Sporting Cristal tem: Weverton; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Murilo (Micael) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Allan; Estêvão (Mauricio), Luighi e Flaco López.

continua após a publicidade

Além da despedida de Estêvão, o duelo também marca a última partida do Palmeiras antes da viagem para o Mundial de Clubes. A delegação alviverde embarca rumo à Carolina do Norte no dia 9 de junho, enquanto os jogadores convocados para a Data Fifa utilizarão o avião da presidente Leila Pereira para se deslocar dois dias depois.

A estreia do Verdão no torneio acontece no dia 15 de junho. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Porto no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na sequência, encara Al Ahly e Inter Miami.