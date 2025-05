Palmeiras busca 100% na Libertadores, e Estêvão comenta despedida: ‘Missão para cumprir’

O Palmeiras seguiu, na tarde desta terça-feira (27), a preparação para o duelo contra o Sporting Cristal, do Peru, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com a melhor campanha geral assegurada, a equipe agora busca fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento.

O grupo foi a campo na Academia de Futebol, e o técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático com ações específicas de jogo em campo reduzido.

Ausente na derrota para o Flamengo, Felipe Anderson se recupera de um edema na coxa direita e realizou atividades individuais sob supervisão do departamento médico do clube. Com isso, o meio-campista segue como desfalque.

O jovem Allan e Mayke, por sua vez, aparecem como os principais candidatos para assumir a vaga no meio-campo. No domingo, a comissão técnica optou pela experiência do lateral para atuar como ala pela direita, com Giay formando o trio de zaga ao lado de Gómez e Murilo.

A partida desta quarta-feira marca a despedida de Estêvão do Allianz Parque. Cria das categorias de base, o atacante será transferido para o Chelsea, da Inglaterra, após o término do Mundial de Clubes. Antes disso, ainda disputará um último jogo em território nacional, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

- Esse último mês está batendo mais forte no peito (...) Saber que todos os dias de manhã não estarei com os caras na resenha do café da manhã, depois do treino. Acho que vai bater a saudade, a ficha está caindo aos poucos. Mas tenho trabalhado muito a cabeça também, porque sei que vai haver um novo desafio, um desafio grande na minha vida, mas aqui no Palmeiras ainda não acabou, tenho uma missão para cumprir ainda. Acho que vai bater muita saudade e o Palmeiras, com certeza, virou a minha casa - comentou.

Estêvão durante partida do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Estêvão convocado para a Seleção Brasileira

Destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão foi um dos 25 nomes selecionados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa, entre os dias 2 e 10 de junho.

O atacante se apresentará em São Paulo após a partida contra o Cruzeiro, em Minas Gerais. Na sequência, terá uma logística especial para chegar à Carolina do Norte, onde a equipe realizará a reta final da preparação para o Mundial. Assim como os demais convocados, o jogador viajará aos Estados Unidos no avião da presidente Leila Pereira e desembarcará no dia 11 de junho, dois dias após a chegada da delegação.