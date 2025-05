Cruzeiro x Palmeiras: Órgãos de segurança definem planejamento para torcidas

A partida entre Cruzeiro e Palmeiras contará, pela primeira vez, com a presença de público visitante após a emboscada promovida por uma torcida organizada do clube paulista contra cruzeirenses, antes de um confronto entre as equipes. O ataque ocorreu na rodovia Fernão Dias e resultou na morte de um torcedor rival.

Anteriormente, os clubes se enfrentaram pelo returno do Campeonato Brasileiro sem a presença de torcedores, devido ao tumulto generalizado. Desta vez, a carga de ingressos destinada aos palmeirenses será de aproximadamente 1.700 entradas.

A Federação Mineira de Futebol mantém o banimento da torcida organizada do Palmeiras envolvida na emboscada, apesar de a sanção não estar prevista na ata da partida. Responsável pela segurança do evento, a Polícia Militar informou que ainda está planejando o esquema de segurança e que novas imposições podem ser adotadas. Vale lembrar que, desde o fim de 2024, a Mancha Verde está impedida de frequentar estádios no estado de São Paulo.

As forças de segurança pública também recomendaram que a entrada da torcida visitante seja realziada pelo portão 3 do Mineirão, na Avenida Chaffir Ferreira.

Estêvão durante partida entre Palmeiras e Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Cruzeiro e Palmeiras duelam pela liderança

Líder e terceiro colocado, Palmeiras e Cruzeiro realizam duelo direto pela ponta na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira aparece dois à frente dos mineiros, que encurtaram a distância na última rodada após derrotarem o Fortaleza, fora de casa, por 2 a 0.

Para não depender de uma combinação de resultados para permanecer na primeira colocação, o Verdão precisa vencer o rival no Mineirão. Em caso de empate, pode ser ultrapassado pelo vice-líder Flamengo, que soma 21 pontos.

As equipes se enfrentam no próximo domingo, a partir das 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão. O duelo, inclusive, marca a última partida do Palmeiras antes da viagem para os Estados Unidos, onde disputará o Mundial.