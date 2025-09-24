menu hamburguer
Abel escala Palmeiras com força máxima para enfrentar o River Plate pela Libertadores; veja

Verdão precisa apenas de um empate para avançar à semifinal da Libertadores

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 24/09/2025
20:21
Abel Ferreira em Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão
imagem camera (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
O Palmeiras está pronto para o duelo decisivo contra o River Plate, marcado para esta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O técnico Abel Ferreira não fez nenhuma mudança no time que venceu os argentinos na semana passada, por 2 a 1, no Monumental de Núñez.

O lateral-direito Khellven, que sofreu um trauma no pé, está recuperado e treinou com o restante do elenco nas últimas atividades e, portanto, está confirmado entre os 11 titulares.

O restante do time também segue o mesmo, com Andreas Pereira como titular, já que vem desempenhando um ótimo futebol e entrosamento, apesar do pouco tempo de casa. A defesa também permanece a mesma, com Gustavo Gómez e Murilo, assim como a dupla ofensiva titular, formada por Flaco López e Vitor Roque.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, com gol de Gustavo Gómez e Vitor Roque, no Monumental de Núñez, agora o Palmeiras joga por um empate para avançar à semifinal do torneio continental. Caso perca por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Escalação do Palmeiras contra o River Plate:

Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira; Flaco López e Vitor Roque.

Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o River Plate pelas quartas da Libertadores
Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o River Plate, na Argentina, pelas quartas da Libertadores (Foto: Juan Mabromata / AFP)

