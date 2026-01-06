Abel se reapresenta, e Palmeiras segue preparação para estreia no Paulista

Abel Ferreira retornou ao Brasil após período de férias e comandou treinamento do Palmeiras nesta terça-feira (6), na Academia de Futebol, dando sequência à preparação da equipe para o início da temporada de 2026.

Diferentemente do elenco alviverde, que se reapresentou no CT na noite do último domingo (4) para iniciar os testes físicos, o treinador teve período maior de descanso, já que começou o planejamento para a temporada atual após o encerramento do calendário de 2025.

O Palmeiras realizará atividades em dois períodos nesta terça-feira. A primeira ocorreu pela manhã, já com a presença de Abel Ferreira, enquanto a segunda será realizada no período da tarde.

A estreia do Palmeiras na temporada acontece no próximo sábado, quando enfrenta a Portuguesa, às 20h30 (de Brasília), no Canindé. A primeira partida como mandante, por sua vez, será no dia 14, contra o Santos, na Arena Barueri.

A principal novidade foi a presença de Marlon Freitas. Primeira contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, o volante treinou com o restante do elenco e deve estar à disposição de Abel já para a estreia do clube na temporada.

Elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na noite do último domingo (4), antes do técnico Abel Ferreira (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)<br>

Calendário do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão 2026

1 . Portuguesa x Palmeiras - 10/01 (fora) 2 . Palmeiras x Santos - 14/01 (casa) 3 . Palmeiras x Mirassol - 17/01 (casa) 4 . Novorizontino x Palmeiras - 20/01 (fora) 5 . Palmeiras x São Paulo - 24/01 (casa) 6 . Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 (fora) 7 . Corinthians x Palmeiras - 08/02 (fora) 8 . Palmeiras x Guarani - 15/02 (casa)

