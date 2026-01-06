menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Abel se reapresenta, e Palmeiras segue preparação para estreia no Paulista

Treinador alviverde retornou ao Brasil para iniciar pré-temporada com o elenco

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 06/01/2026
14:01
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Abel Ferreira retornou ao Brasil após período de férias e comandou treinamento do Palmeiras nesta terça-feira (6), na Academia de Futebol, dando sequência à preparação da equipe para o início da temporada de 2026.

+ Palmeiras engata, tem 'gol fantasma' e vence Monte Roraima na estreia da Copinha

Diferentemente do elenco alviverde, que se reapresentou no CT na noite do último domingo (4) para iniciar os testes físicos, o treinador teve período maior de descanso, já que começou o planejamento para a temporada atual após o encerramento do calendário de 2025.

O Palmeiras realizará atividades em dois períodos nesta terça-feira. A primeira ocorreu pela manhã, já com a presença de Abel Ferreira, enquanto a segunda será realizada no período da tarde.

A estreia do Palmeiras na temporada acontece no próximo sábado, quando enfrenta a Portuguesa, às 20h30 (de Brasília), no Canindé. A primeira partida como mandante, por sua vez, será no dia 14, contra o Santos, na Arena Barueri.

A principal novidade foi a presença de Marlon Freitas. Primeira contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, o volante treinou com o restante do elenco e deve estar à disposição de Abel já para a estreia do clube na temporada.

Elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na noite do último domingo (4), antes do técnico Abel Ferreira (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)<br>
Calendário do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão 2026

    1.
  1. Portuguesa x Palmeiras - 10/01 (fora)
    2. 2.
  2. Palmeiras x Santos - 14/01 (casa)
    3. 3.
  3. Palmeiras x Mirassol - 17/01 (casa)
    4. 4.
  4. Novorizontino x Palmeiras - 20/01 (fora)
    5. 5.
  5. Palmeiras x São Paulo - 24/01 (casa)
    6. 6.
  6. Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 (fora)
    7. 7.
  7. Corinthians x Palmeiras - 08/02 (fora)
    8. 8.
  8. Palmeiras x Guarani - 15/02 (casa)

+ Manchester City perde titular por quatro meses; ex-Palmeiras é cotado para reposição

