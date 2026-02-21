Abel Ferreira confirma Arena Barueri como palco da semifinal do Paulistão do Palmeiras

O Palmeiras carimbou a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista ao vencer o Capivariano por 4 a 0 na noite do último sábado (21), na Arena Barueri. Os gols foram marcados por Vitor Roque (duas vezes), Andreas Pereira e Sosa.

Na estreia de Arias, Palmeiras bate Capivariano e garante 13ª semifinal seguida do Paulistão

O gramado do Allianz Parque passa por uma troca já prevista, iniciada em dezembro de 2025 e com conclusão estimada para fevereiro deste ano. Em coletiva realizada após a vitória diante da equipe do interior paulista, o técnico Abel Ferreira confirmou que o duelo da semifinal será disputado na segunda casa Alviverde.

O Verdão ainda não sabe quem será o adversário da próxima fase. Neste domingo (22), dois confrontos encerram as quartas de final do Paulistão: o Novorizontino enfrenta o Santos às 16h (de Brasília), em Novo Horizonte, enquanto o Corinthians visita a Portuguesa às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé.

O Novorizontino avançou em primeiro lugar na primeira fase da competição, com 16 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que ficou atrás por ter saldo de gols inferior.

Já o São Paulo garantiu a classificação neste sábado (21) ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Mais de 21 mil torcedores prestigiam a vitória do Palmeiras diante do Capivariano, pelo Paulistão. (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)

Classificação para a semifinal:

No duelo que marcou a estreia de John Arias com a camisa do Palmeiras, a equipe comandada por Abel Ferreira garantiu a classificação ainda no primeiro tempo, com dois gols de Vitor Roque.

O treinador português avaliou o desempenho do time, que mantém uma invencibilidade de oito partidas atuando na Arena Barueri.

— Acho que o resultado foi demasiado elástico para o que se passou no jogo. Nosso adversário não abdicou de jogar, nos pressionou homem a homem, nos condicionava muito, mas também deixava homem a homem atrás. Tínhamos estratégias estudadas para sair desse primeiro momento de pressão. Portanto, dar os parabéns pela coragem e ousadia do nosso adversário. Quando entras no jogo com calma, dinâmica, fluidez e abres o jogo, isso ajuda-te. Nosso adversário tentou, criou oportunidades, poderia ter feito o gol... Por isso falo muito da eficácia, um fator determinante no futebol. Não é preciso ir lá muitas vezes, é preciso ser eficiente e eficaz - disse.

O Capivariano levou perigo ao gol de Carlos Miguel e não desistiu da partida, mesmo após sofrer o primeiro gol aos cinco minutos. A equipe conquistou uma classificação inédita para o mata-mata, além de garantir vaga na Série D e na Copa do Brasil do próximo ano.

— Hoje foi um jogo difícil, contra um adversário que não abdicou de jogar. A vitória foi justa. Mais do que qualidade, a questão aqui não era qualidade, mas responsabilidade, compromisso e atitude de mostrar em campo que éramos favoritos contra um adversário que não tinha nada a perder. Fomos sérios com a responsabilidade que tínhamos. O adversário está de parabéns pela coragem e ousadia, por vir aqui e jogar olhos nos olhos - concluiu Abel Ferreira.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (25), contra o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.