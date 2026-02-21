Na estreia de Arias, Palmeiras bate Capivariano e garante 13ª semifinal seguida do Paulistão
Duelo também ficou marcado pela estreia de John Arias com a camisa do Verdão
O Palmeiras confirmou a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista pela 13ª vez consecutiva ao golear o Capivariano por 4 a 0, com dois gols de Vitor Roque, um de Andreas Pereira e outro de Sosa.
A partida foi disputada na noite deste sábado (21), na Arena Barueri. O Alviverde é o único clube a alcançar a penúltima fase em todas as edições desde 2014 e também o único a disputar as seis últimas finais.
O Verdão avançou ao mata-mata com a segunda melhor campanha, empatado em pontos com o Novorizontino, mas atrás no saldo de gols. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira, que retornou de suspensão, chegou a oito partidas de invencibilidade em Barueri.
Além da vaga assegurada, o confronto marcou a estreia do atacante John Arias, contratado no início do mês com vínculo até o fim de 2029. Ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo, na vaga de Allan, e sofreu o pênalti convertido por Andreas Pereira nos minutos finais.
Como foi o jogo?
O Palmeiras dominou as ações desde os primeiros minutos e precisou de pouco tempo para transformar a superioridade em vantagem. Aos quatro, Khellven acionou Vitor Roque, que cabeceou fraco para defesa tranquila de Guilherme Nogueira. Na sequência, porém, o camisa 9 abriu o placar após assistência de Flaco López, a bola ainda desviou na defesa antes de Roque finalizar cruzado, no canto.
O Capivariano respondeu com perigo. Carlos Eduardo cruzou da direita, Marlon Freitas afastou parcialmente e Vinícius Popó pegou a sobra, finalizando por cima, muito perto da trave. Depois, o próprio Popó voltou a levar perigo em chute forte dentro da área.
O Verdão seguiu pressionando. Andreas Pereira articulou boas jogadas, Maurício cruzou para Roque por pouco sem sucesso, e Flaco López exigiu nova defesa de Guilherme Nogueira. Em escanteios cobrados por Andreas, o goleiro também apareceu bem.
Antes do intervalo, o Capivariano ainda desperdiçou ótima chance com Vinícius Popó, que finalizou para fora dentro da área. Mas o Palmeiras foi mais eficiente: aos 35 minutos, Vitor Roque marcou novamente, recebendo de Maurício após jogada trabalhada com Piquerez e batendo no canto para ampliar e encaminhar a vitória ainda na primeira etapa.
Na volta do intervalo, o Capivariano fez duas alterações para tornar o time mais ofensivo e iniciou a etapa pressionando. O Palmeiras, porém, respondeu com um forte chute de canhota de Khellven e equilibrou as ações. Mesmo em vantagem, o time da casa encontrou dificuldades diante da saída de bola adversária. Aos 14 minutos, Allan recebeu lançamento, dominou no peito, driblou o marcador e finalizou cruzado, levando perigo.
Aos 20, o Verdão passou a controlar melhor a posse com Andreas e Allan. Pouco antes da parada para hidratação, quase ampliou: após escanteio, Piquerez cruzou e a bola desviou em Flaco López, exigindo boa defesa de Guilherme Nogueira.
Aos 30 minutos, John Arias fez sua estreia ao entrar na vaga de Allan. Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Sosa também ganharam minutos na etapa final.
No final do jogo, Arias recebeu passe de Felipe Anderson, deu um corte seco e foi atropelado por Balão. Andreas marcou o terceiro gol do Verdão diante de mais de 21 mil torcedores. Ainda deu tempo de Sosa marcar o quarto, após o goleiro Guilherme Nogueira tentar fazer o corte e sofrer o drible da vaca do camisa 19.
Classificado, o Palmeiras aguarda a definição das demais quartas de final do Campeonato Paulista para conhecer o adversário da semifinal. O Santos visita o Novorizontino, enquanto o Corinthians enfrenta a Portuguesa. Já o São Paulo confirmou vaga neste sábado (21), ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques.
Ficha Técnica:
⚽PALMEIRAS 4 X 0 CAPIVARIANO
🏆CAMPEONATO PAULISTA - QUARTAS DE FINAL
📆 Data e horário: Sábado, 21 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)
🟨 Cartão amarelo: Carlos Eduardo, Diogo Mateus (Capivariano) e Marlon Freitas (Palmeiras)
👭Público: 21.531
💰Renda: R$ 783.161,00
🥅Gols: Vitor Roque (5' e 35'/1ºT), Andreas (46'/2ºT) e Sosa (48'/2ºT) - Palmeiras
ARBITRAGEM
🗣️ Árbitro: Edina Alves Batista
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Izabele de Oliveira
📺 VAR: Thiago Luis Scarascati
Escalações:
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Felipe Anderson); Allan (Arias), Flaco López (Lucas Evangelista) e Vitor Roque (Ramón Sosa)
CAPIVARIANO (Técnico: Élio Sizenando)
Guilherme Nogueira, Diogo Mateus (Ricardo Cerqueira), Octávio, Wendel Lomar e Lucas Dias; Bruno Silva, Thiaguinho (Balão) e Ravanelli (Rodolfo); Carlos Eduardo (Felipe Azevedo), Baianinho (Matheus Guilherme) e Vinicius Popó.
