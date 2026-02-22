Após vitória do Palmeiras, Abel Ferreira opina sobre caso Vini Jr.: 'Pior fase de valores humanos'

Após a classificação do Palmeiras para as semifinais do Campeonato Paulista pela 13ª vez consecutiva, o técnico Abel Ferreira também comentou sobre o caso de injúria racial sofrida pelo jogador brasileiro Vinicius Jr.

continua após a publicidade

No jogo de ida dos playoffs da Champions League entre Benfica, de Portugal, e Real Madrid, da Espanha, Vini Jr acusou Prestianni de injúria racial, em jogo disputado no Estádio da Luz, na última terça-feira (17). Na sequência, o árbitro François Letexier ativou o protocolo antirracismo ao cruzar os punhos em forma de um "X", mas a partida foi retomada e encerrada com vitória dos espanhóis sobre os portugueses por 1 a 0 com gol do brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

-— Eu não gosto de fazer julgamentos, porque eu não sou juiz e nem tenho essa competência. Eu defendo valores, defendo respeito, defendo a dignidade humana, defendo a justiça, defendo a educação, defendo a solidariedade. Mas infelizmente vivemos em uma crise de valores da sociedade. E a sociedade sou eu, é você, somos nós. Não é um problema do futebol, é um problema da nossa sociedade. Sabe o que é "todos somos um"? Essa é a minha filosofia de vida, que trago da sociedade aqui pra dentro. Todos temos que nos respeitar, todos temos que ser solidários um com o outro. Temos que ter empatia. Ninguém esteja contente com o que se passou. Nem o lado A ou lado B. É um problema da sociedade e não do futebol. Infelizmente, debatemos muito e fazemos muito pouco. No ano passado, se passaram coisas gravíssimas aqui, e o que aconteceu? Em 47 anos, para mim vivemos a pior fase dos valores humanos - desabafou Abel.

continua após a publicidade

Abel Ferreira se torna o 5º técnico mais longevo do futebol brasileiro. (Fot)o: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)

Relembre o caso:

Aos quatro minutos do segundo tempo, Vini Jr marcou um golaço. Na comemoração, o brasileiro dançou na frente da bandeirinha de escanteio com o escudo do clube português e em direção aos fãs portugueses.

Nesse momento, Prestianni foi tirar satisfações com o camisa sete do Real Madrid, o que deu início a uma confusão generalizada. Na ocasião, Vini Jr ainda foi punido com um cartão amarelo, uma vez que o árbitro entendeu que o brasileiro provocou desnecessariamente os torcedores do Benfica.

continua após a publicidade

Quando os jogadores retornavam para seus lados do campo para o reinício do jogo, Prestianni e Vini Jr seguiam discutindo quando o argentino colocou a camisa por cima da boca e falou algo em direção ao brasileiro. Imediatamente, o camisa sete do Real Madrid correu em direção ao árbitro François Letexier e faz a denúncia.

Palmeiras na semifinal:

O Palmeiras confirmou a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista ao golear o Capivariano por 4 a 0, com dois gols de Vitor Roque, um de Andreas Pereira e outro de Sosa. A partida foi disputada na noite do último sábado (21), na Arena Barueri. O Alviverde é o único clube a alcançar a penúltima fase em todas as edições desde 2014 e também o único a disputar as seis últimas finais.

O Verdão avançou ao mata-mata com a segunda melhor campanha, empatado em pontos com o Novorizontino, mas atrás no saldo de gols. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira, que retornou de suspensão, chegou a oito partidas de invencibilidade em Barueri.

Além da vaga assegurada, o confronto marcou a estreia do colombiano John Arias, contratado no início do mês com vínculo até o fim de 2029. Ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo, na vaga de Allan, e sofreu o pênalti convertido por Andreas Pereira nos minutos finais.

Classificado, o Palmeiras aguarda a definição das demais quartas de final do Campeonato Paulista para conhecer o adversário da semifinal. O Santos visita o Novorizontino, enquanto o Corinthians enfrenta a Portuguesa. Já o São Paulo confirmou vaga neste sábado (21), ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques.

🍀Aposte na vitória do Palmeiras na semifinal do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.