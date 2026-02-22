Após vitória do Palmeiras, Abel Ferreira opina sobre caso Vini Jr.: 'Pior fase de valores humanos'
Jogador brasileiro do Real Madrid sofreu injúria racial em duelo pela Liga dos Campeões
- Matéria
- Mais Notícias
Após a classificação do Palmeiras para as semifinais do Campeonato Paulista pela 13ª vez consecutiva, o técnico Abel Ferreira também comentou sobre o caso de injúria racial sofrida pelo jogador brasileiro Vinicius Jr.
Abel Ferreira confirma Arena Barueri como palco da semifinal do Paulistão do Palmeiras
Palmeiras
Estreia de Arias no Palmeiras impressiona torcedores: ‘Já mostrou’
Fora de Campo
Na estreia de Arias, Palmeiras bate Capivariano e garante 13ª semifinal seguida do Paulistão
Palmeiras
No jogo de ida dos playoffs da Champions League entre Benfica, de Portugal, e Real Madrid, da Espanha, Vini Jr acusou Prestianni de injúria racial, em jogo disputado no Estádio da Luz, na última terça-feira (17). Na sequência, o árbitro François Letexier ativou o protocolo antirracismo ao cruzar os punhos em forma de um "X", mas a partida foi retomada e encerrada com vitória dos espanhóis sobre os portugueses por 1 a 0 com gol do brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
-— Eu não gosto de fazer julgamentos, porque eu não sou juiz e nem tenho essa competência. Eu defendo valores, defendo respeito, defendo a dignidade humana, defendo a justiça, defendo a educação, defendo a solidariedade. Mas infelizmente vivemos em uma crise de valores da sociedade. E a sociedade sou eu, é você, somos nós. Não é um problema do futebol, é um problema da nossa sociedade. Sabe o que é "todos somos um"? Essa é a minha filosofia de vida, que trago da sociedade aqui pra dentro. Todos temos que nos respeitar, todos temos que ser solidários um com o outro. Temos que ter empatia. Ninguém esteja contente com o que se passou. Nem o lado A ou lado B. É um problema da sociedade e não do futebol. Infelizmente, debatemos muito e fazemos muito pouco. No ano passado, se passaram coisas gravíssimas aqui, e o que aconteceu? Em 47 anos, para mim vivemos a pior fase dos valores humanos - desabafou Abel.
Relembre o caso:
Aos quatro minutos do segundo tempo, Vini Jr marcou um golaço. Na comemoração, o brasileiro dançou na frente da bandeirinha de escanteio com o escudo do clube português e em direção aos fãs portugueses.
Nesse momento, Prestianni foi tirar satisfações com o camisa sete do Real Madrid, o que deu início a uma confusão generalizada. Na ocasião, Vini Jr ainda foi punido com um cartão amarelo, uma vez que o árbitro entendeu que o brasileiro provocou desnecessariamente os torcedores do Benfica.
Quando os jogadores retornavam para seus lados do campo para o reinício do jogo, Prestianni e Vini Jr seguiam discutindo quando o argentino colocou a camisa por cima da boca e falou algo em direção ao brasileiro. Imediatamente, o camisa sete do Real Madrid correu em direção ao árbitro François Letexier e faz a denúncia.
Palmeiras na semifinal:
O Palmeiras confirmou a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista ao golear o Capivariano por 4 a 0, com dois gols de Vitor Roque, um de Andreas Pereira e outro de Sosa. A partida foi disputada na noite do último sábado (21), na Arena Barueri. O Alviverde é o único clube a alcançar a penúltima fase em todas as edições desde 2014 e também o único a disputar as seis últimas finais.
O Verdão avançou ao mata-mata com a segunda melhor campanha, empatado em pontos com o Novorizontino, mas atrás no saldo de gols. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira, que retornou de suspensão, chegou a oito partidas de invencibilidade em Barueri.
Além da vaga assegurada, o confronto marcou a estreia do colombiano John Arias, contratado no início do mês com vínculo até o fim de 2029. Ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo, na vaga de Allan, e sofreu o pênalti convertido por Andreas Pereira nos minutos finais.
Classificado, o Palmeiras aguarda a definição das demais quartas de final do Campeonato Paulista para conhecer o adversário da semifinal. O Santos visita o Novorizontino, enquanto o Corinthians enfrenta a Portuguesa. Já o São Paulo confirmou vaga neste sábado (21), ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques.
🍀Aposte na vitória do Palmeiras na semifinal do Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias