Abel Ferreira comenta estreia de John Arias pelo Palmeiras: 'Dor de cabeça boa'

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comentou sobre a qualidade do elenco Alviverde após a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. O Verdão venceu o Capivariano no último sábado (21), por 4 a 0, na Arena Barueri, utilizando força máxima.

A partida também ficou marcada pela estreia de John Arias. O colombiano entrou aos 30 minutos do segundo tempo na vaga de Allan, que também atua pelo lado direito do ataque e foi revelado pelas categorias de base do clube.

O comandante português falou sobre a estreia do reforço e comentou a possibilidade de a dupla atuar junta.

— Se eu fizer isso (mudar o Allan de posição), vão me chamar de pardal. Está tudo certo. Tenho que agradecer à presidente por ter contratado um jogador deste nível. Eu já disse que não jogo com 11, jogo com os 23 que temos, mais o suporte dos atletas que subimos da base todos os anos. Temos 28 no total. Mantemos comunicação com a equipe sub-20, porque sabemos que é importante treinarem conosco e continuarem a crescer enquanto jovens. Quero tê-los comigo. Essa dor de cabeça é para mim: ter Allan e Arias. O Allan tem crescido no último ano. Mas é sempre mais fácil quando se tem jogadores de nível como Gómez, Murilo, Marlon, Maurício e Andreas, que ajudam na dinâmica coletiva da equipe. Estou contente por ter os dois. Precisamos disso, precisamos arriscar. As substituições são cada vez mais frequentes, são aceleradores de jogo, como pontas e centroavantes. Vai nos ajudar. Vocês viram a calma e o pênalti. É uma dor de cabeça boa. Pode jogar por dentro, sim, mas temos o Maurício e o próprio López. Neste momento, conto mais com eles pela direita ou pela esquerda - disse Abel.

John Arias:

Jhon Arias foi anunciado no dia 7 de fevereiro, com contrato até o fim de 2029. O jogador estava no Wolverhampton, da Inglaterra, após uma passagem marcante pelo Fluminense, onde conquistou a Copa Libertadores, a Recopa Sul-Americana e foi bicampeão carioca. Ele foi negociado por R$ 155 milhões, valor que será pago em quatro anos pelo Alviverde.

Desejo antigo da presidente Leila Pereira, o colombiano sofreu o pênalti convertido por Sosa nos minutos finais da partida.

Quem também elogiou o novo companheiro foi Andreas Pereira, autor do terceiro gol da goleada do Palmeiras sobre o Capivariano.

— A gente já viu em pouco tempo que ele é um grande jogador. Sabemos da qualidade dele e da importância que teve no futebol brasileiro. Ficamos muito felizes por ele estar aqui e sabemos que vai ser muito importante. Precisamos nos entrosar nas próximas semanas para que ele consiga mostrar isso em campo - afirmou Andreas Pereira.

O Palmeiras já havia tentado a contratação de Jhon Arias no início da última temporada, quando o atleta ainda defendia o time carioca. A investida foi recusada pela diretoria Tricolor, que manteve o jogador para a disputa do Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos, e posteriormente o negociou com o Wolverhampton.

Após alterar o planejamento traçado no início de 2025, o Palmeiras passou a apostar em nomes prontos para contribuir no curto prazo, como Andreas Pereira, a última das 12 contratações feitas pelo clube no processo de reformulação do elenco.

Na estreia pelo Palmeiras, John Arias sofre pênalti convertido por Sosa em goleada por 4 a 0 sobre Capivariano. (Foto: Divulgação/ SE Palmeiras)

