Palmeiras abre ano como mandante com clássico e longe do Allianz

A primeira partida do Palmeiras como mandante na atual temporada será o clássico contra o Santos, fora do Allianz Parque. O gramado da casa alviverde passa por reformas para atualização do material sintético, e o clube utilizará a Arena Barueri no período.

Segundo o cronograma publicado pelo Palmeiras em dezembro, a tendência é de que o Allianz Parque volte a estar à disposição na última semana de fevereiro. O trabalho será interrompido em algumas ocasiões devido a espetáculos e eventos previamente agendados, mas as obras seguem dentro do prazo, segundo apuração da reportagem do Lance!.

Além do clássico diante do Santos, o Palmeiras terá ainda os seguintes compromissos como mandante na fase de grupos: Mirassol, São Paulo e Guarani.

O duelo contra o Corinthians, que marcou a decisão da última edição, acontece apenas em fevereiro, na Neo Química Arena. Ao todo, a equipe liderada por Abel Ferreira terá oito confrontos na primeira fase e pode chegar a disputar até 12 partidas, caso avance à final do estadual.

O elenco do Palmeiras se reapresentou na noite do último domingo (4), na Academia de Futebol, e deu início ao processo de preparação física. A principal novidade foi a presença do meio-campista Marlon Freitas, primeira contratação da diretoria alviverde nesta janela de transferências.

Com isso, o elenco terá pouco menos de uma semana de atividades antes de entrar em campo pela primeira vez. O Palmeiras enfrenta a Portuguesa no próximo sábado (10), no Canindé, às 20h30 (de Brasília).

Marlon Freitas foi o primeiro nome anunciado pelo Palmeiras nesta janela de transferências (Foto: Werner Flister/Palmeiras/by Canon)

