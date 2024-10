Abel se declara ao Palmeiras: ‘Nunca pensei ser tão bem recebido’

Abel Ferreira recebe homenagem do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 19:17 • São Paulo (SP)

O Palmeiras homenageou Abel Ferreira e sua comissão técnica nesta quarta-feira, 30, comemorando quatro anos desde que eles desembarcaram no Brasil. E o técnico palmeirense aproveitou para se declarar ao Verdão.

— Há imagens que ficam gravadas na cabeça e uma foi a homenagem dos nossos torcedores com a caravela e a imagem da bandeira portuguesa no estádio. Foi extraordinário. Não tenho palavras para descrever a emoção que senti no momento. Muito obrigado a todos os torcedores, nunca pensei ser tão bem recebido e acarinhado fora do meu país como fizeram comigo — declarou Abel, ao site oficial do Palmeiras.

Em uma cerimônia na Academia de Futebol, Abel, junto com João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa, recebeu quadros comemorativos entregues pela presidente Leila Pereira e pelo vice-presidente Paulo Buosi, marcando a significativa trajetória da equipe técnica portuguesa à frente do Palmeiras.

Contratado em meio à pandemia de Covid-19, no dia 30 de outubro de 2020, Abel Ferreira rapidamente se destacou, colecionando títulos e estabelecendo recordes. Desde sua estreia com vitória contra o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil, em 5 de novembro de 2020, Abel e sua comissão técnica somaram 313 jogos, com 180 vitórias, 77 empates e 56 derrotas. Durante esse período, a equipe marcou 534 gols e sofreu 251, números que refletem o alto desempenho e a consistência do trabalho realizado.

Palmeiras homenageia Abel Ferreira, que se declara (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

— Me identifico aqui e minha comissão técnica também, porque temos tudo, somos ouvidos, fazemos parte do processo. A nossa presidente Leila sabe muito bem aquilo que quer, uma pessoa com convicções fortes e ideias claras, que nos ajuda a ter um rumo e a saber para que trabalhamos. Sabe o esforço que fazemos para entregar o melhor e que, no futebol, tem o ganhar e o perder.

As conquistas de Abel no Palmeiras incluem dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), além de uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

O contrato atual do técnico português vai até o final de 2025, mas já existe uma expectativa entre os torcedores e a diretoria de que ele permaneça no clube por mais tempo, estendendo seu vínculo por ao menos mais dois anos.

Com a eleição para a presidência do clube entre Leila Pereira e Savério Orlandi se aproximando, a continuidade de Abel Ferreira é uma das prioridades do Palmeiras.

— Não me canso de reforçar que os verdadeiros protagonistas e aqueles que nos ajudam a atingir os resultados são os jogadores. São eles que fazem acontecer. A nossa missão é ensiná-los, ajudá-los e prepará-los para a alta exigência de um clube como o Palmeiras. Seja onde for, contra quem for, jogamos sempre para ganhar. Meu muito obrigado a todos os jogadores que tive a oportunidade de treinar — finalizou o comandante alviverde.