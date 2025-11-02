Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira promoveu alterações na escalação para o confronto com o Juventude, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Flamengo, o Verdão precisa vencer no Alfredo Jaconi para reassumir a liderança da competição.

O capitão Gustavo Gómez e Allan, destaque na classificação diante da LDU, não viajaram com o grupo e são desfalques confirmados. O meia Andreas Pereira e os atacantes Flaco López e Vitor Roque também serão poupados. Com isso, Bruno Rodrigues e Facundo Torres ganham chances entre os onze inciais.

O meio de campo será formado por Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Raphael Veiga e Felipe Anderson, barrado por Abel Ferreira na Libertadores.

A lista de jogadores ausentes por lesão segue a mesma: Weverton, com uma fissura na mão, permanece sob os cuidados do departamento médico, assim como o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que passaram por cirurgias neste segundo semestre. A tendência é que o goleiro fique à disposição da comissão técnica na reta final da temporada, enquanto a dupla de linha só retornará em 2026.

Para o confronto, o Palmeiras terá oito jogadores pendurados, além de um integrante da comissão técnica: Weverton, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Vitor Castanheira, auxiliar técnico.

Abel Ferreira roda elenco e modifica a escalação do Palmeiras para encarar o Juventude (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Bruno Rodrigues e Facundo Torres.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Giay, Andreas Pereira, Vitor Roque, Micael, Mauricio, Sosa, Piquerez, Luighi, Flaco López, Benedetti e Larson.