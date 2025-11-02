Fábio Sormani se derrete por jogador do Palmeiras: 'Melhor'

Após uma atuação de destaque de Robinho Jr diante do Fortaleza, o jornalista Fábio Sormani comparou a situação do Menino da Vila com a de Allan, joia do Palmeiras. O garoto de 21 anos vem sendo bem aproveitado por Abel Ferreira. Prova disso é que foi decisivo na virada alviverde contra a LDU na semifinal da Libertadores.

- Esse menino Allan, do Palmeiras, para mim, foi o melhor jogador em campo na vitória contra a LDU. Na minha opinião, pelo que eu vi nessa pequena amostragem dele, é melhor do que o Estêvão. Esse cara tem 21 anos! Acontece que o Palmeiras pode amadurecer esse menino no banco, por quê? tem opções para colocar no lugar dele. Já o Santos não pode deixar um jogador com potencial do Robinho no banco, porque ele não tem titulares - disse.

Sormani comparou a situação de Robinho Jr no Santos com a de Allan, no Palmeiras (Foto:Mauricio De Souza/AGIF/Gazeta Press)

Como está a briga entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão?

Adversários na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo também travam duelo ponto a ponto pela liderança do Brasileirão, já distantes do segundo pelotão.

Com um ponto de vantagem sobre o Rubro-Negro, o Verdão depende apenas de si para conquistar as duas taças e ainda leva vantagem no principal critério de desempate do Brasileirão: o número de vitórias.

🏆Equipe de Filipe Luís dorme na liderança do Brasileirão:

O Flamengo, entretanto, já fez sua parte na rodada: venceu o Sport com extrema tranquilidade no Maracanã. A 31ª rodada do Brasileirão foi grata com o Flamengo, que teve como adversário o Sport, já rebaixado, no Maracanã, e também com o Palmeiras, que enfrenta o vice-lanterna.

