Narrador da Globo manda recado ao Palmeiras após vitória do Flamengo

Palmeiras e Flamengo estão disputando o título do Campeonato Brasileiro, e neste sábado (1°) o Rubro-Negro venceu o Sport por 3 a 0. O narrador da partida, Luiz Carlos Júnior, mandou um recado ao Verdão depois do apito final.

continua após a publicidade

O Palmeiras foi ultrapassado pelo Flamengo, mas pode recuperar a liderança ainda na 31° rodada. Para isso, basta vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. O recado do narrador da Globo foi sobre o duelo do Verdão no Rio Grande do Sul.

➡️PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Flamengo x Sport

- Olha só, nesta situação, o Palmeiras vai amanhã para Caxias e não pode negociar. Tem que ganhar! - alertou Luiz Carlos Júnior.

Pedro em ação em Flamengo x Palmeiras (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Palmeiras x Flamengo: como a final da Libertadores afeta o Brasileirão

Palmeiras e Flamengo se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. Antes do ínicio dessa rodada, o Palmeiras liderava com 62 pontos, mas o Flamengo pulou para 64. Ambos têm nove partidas a jogar; seis até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.