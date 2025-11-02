Torcedores do Palmeiras reagem a vitória do Flamengo: 'Continua sendo'

Palmeiras e Flamengo estão disputando, ponto a ponto, o título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (1°), o Rubro-Negro se impôs no Maracanã, venceu o Sport por 3 a 0, e dormiu na liderança da competição. Os torcedores do Verdão reagiram à vitória.

Os secadores da torcida do Palmeiras estavam ligados, mas o Flamengo venceu o Leão da Ilha com gols de Bruno Henrique (2x) e Arrascaeta, de falta. Todos os gols foram marcados no segundo tempo do jogo, depois de grande pressão na primeira etapa.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras reagiram à vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Veja os comentários abaixo:

Flamengo x Palmeiras, no Maracanã (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja reação da torcida do Palmeiras com vitória do Flamengo

Como a final da Libertadores afeta o Brasileirão

Palmeiras e Flamengo se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. Antes do ínicio dessa rodada, o Palmeiras liderava com 62 pontos, mas o Flamengo pulou para 64. Ambos têm nove partidas a jogar; seis até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.