Palmeiras ganha novidades com Abel e inicia maratona no Brasileirão

O Palmeiras enfrenta o Juventude neste domingo com a missão de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar da mudança de foco para a competição nacional, a equipe ainda carrega o embalo e as variações táticas da classificação histórica na Libertadores para esta reta final de temporada.

+ Escalação: Palmeiras encara maratona antes de final e muda o foco para o Brasileirão

A formação tática com três zagueiros aparece como a principal delas. Mesmo em desvantagem de três gols, Abel Ferreira optou por escalar o Palmeiras com Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo. Piquerez atuou pelo lado esquerdo, enquanto Allan, conhecido por sua versatilidade, foi utilizado como ala pela direita. O jovem se destacou na partida e participou diretamente de dois dos quatro gols do Alviverde.

A tendência é que Abel retorne à linha de quatro defensiva, mas Bruno Fuchs, zagueiro de origem, pode reaparecer como primeiro volante. Emprestado pelo Atlético-MG até o fim do ano, o jogador aproveitou as lesões na equipe para ganhar sequência entre os titulares, seja em sua posição de origem ou de forma improvisada.

Outra mudança que surtiu efeito na classificação diante dos equatorianos foi a presença de Ramón Sosa entre os onze iniciais. Utilizado com frequência por Abel nos minutos finais das partidas, o paraguaio assumiu a vaga de Felipe Anderson e correspondeu à oportunidade em campo.

Responsável por conectar os setores de meio-campo e ataque, Sosa marcou o primeiro gol da virada, além de levar vantagem nas jogadas de um contra um e em ações de velocidade, suas principais características.

A lista de desfalques segue a mesma. Weverton continua sob supervisão do departamento médico por conta de uma fissura na mão. Lucas Evangelista e Paulinho, que passaram por cirurgias no segundo semestre, só devem retornar aos gramados em 2026.

O Palmeiras de Abel Ferreira goleou a LDU por 4 a 0, no Allianz Parque, e garantiu vaga na decisão da Libertadores (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

Palmeiras encara maratona no Brasileirão antes de final da Libertadores

O Palmeiras enfrentará seis adversários nas próximas três semanas antes de viajar a Lima para a decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo. Quatro partidas serão disputadas fora de casa, enquanto apenas duas ocorrerão no Allianz Parque, em uma sequência que inclui dois clássicos diante do Santos.