Boca Juniors e Palmeiras não balançaram as redes na noite desta quinta-feira (28), no La Bombonera, na Argentina. O jornalista Fernando Campos, da ESPN, corroborou com a opinião popular sobre o baixo desempenho da equipe de Abel Ferreira no confronto de ida da semifinal da Libertadores e ressaltou o equívoco do técnico na mudança de esquema.