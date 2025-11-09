O técnico Abel Ferreira terá uma série de desfalques no Palmeiras em mais uma Data Fifa. Isso porque, até o momento, quatro jogadores foram convocados por suas seleções e desfalcam o time no duelo que acontece neste período, contra o Santos, marcado para o próximo sábado (15), na Vila Belmiro, em partida atrasada do Brasileirão. Além disso, o português perdeu mais um titular, agora, pelo terceiro amarelo.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras perde para o Mirassol e vê distância na ponta do Brasileirão diminuir

Além de Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai) e Ramón Sosa (Paraguai), Andreas Pereira, que estava pendurado quando entrou em campo contra o Mirassol neste domingo (9), foi advertido aos 45 minutos do primeiro tempo ao parar Gabriel com falta no meio-campo.

Com isso, a comissão técnica precisará mexer no meio-campo palmeirense e dependerá de quem estiver à disposição do clube neste período de pausa, já que a lista de convocações do Uruguai ainda pode ter Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres, por exemplo.

continua após a publicidade

O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos, mas ao tropeçar diante do Mirassol neste domingo (9), viu o Flamengo empatar em número de pontos e colar na liderança do Brasileirão. Agora, o time paulista precisa da vitória sobre o Peixe para tentar se distanciar novamente do Rubro-Negro, que também tem um jogo a menos.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras