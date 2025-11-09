Gómez cita vacilos do Palmeiras contra o Mirassol e admite: 'Não fizemos um bom jogo'

O Palmeiras não fez um bom jogo contra o Mirassol, especialmente no primeiro tempo quando sofreu gol com apenas um minuto de partida. O resultado foi uma derrota por 2 a 1 na noite deste domingo (9), fora de casa, que mantém o Verdão na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, mas com o Flamengo colado na pontuação - ambos com 68 pontos.

Após a derrota, o zagueiro Gustavo Gómez falou sobre os vacilos do time comandado por Abel Ferreira, mas lembra que o time ainda está em primeiro lugar na tabela de classificação.

- Não fizemos um bom jogo. Fisicamente, nosso time esteve abaixo. Campo difícil aqui, tomamos gol muito rápido também. Temos que corrigir esses erros, porque o líder do campeonato não pode tomar gol dessa forma, rápido. O gol de lateral também. Mas futebol é isso. Ainda somos líderes, mas temos que trabalhar para melhorar - afirmou o zagueiro do Verdão.

O paraguaio será desfalque do time na próxima partida do Nacional, contra o Santos, marcada para sábado (15), na Vila Belmiro, durante a Data Fifa. Isso porque o capitão do Palmeiras estará com a Seleção Paraguaia neste período. Além dele, Vitor Roque (Brasil), Sosa (Paraguai), Flaco López (Argentina) e Andreas Pereira, suspenso, estão fora do clássico. A lista, inclusive, pode aumentar quando o Uruguai divulgar a lista de convocados, que pode ter Piquerez, Facu Torres e Emiliano Martínez entre os nomes.

- Sempre aconteceu isso. Tem que respeitar, são Datas Fifas. Nós jogadores não decidimos isso, é nosso trabalho, nossa seleção, temos que representar a seleção também. São outras pessoas que tem que tomar essas decisões para arrumar, porque fica difícil. Mas temos um elenco muito bom, jogadores qualificados para jogar. Mas como falei, temos que melhorar e tentar conquistar mais três pontos no próximo jogo - completou o paraguaio.

