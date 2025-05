Abel retorna ao banco e ensaia mudanças na escalação do Palmeiras

Suspenso na vitória do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira retorna ao banco de reservas para o duelo contra o Ceará, na próxima quinta-feira (22), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Para a partida, a comissão técnica irá promover o retorno de Vitor Roque como centroavante, com Estêvão e Facundo Torres pelas pontas. Com isso, o argentino Flaco López retorna para o banco de reservas.

Disponíveis em Bragança, Felipe Anderson e Raphael Veiga não receberam minutos em campo. O camisa 23 deve continuar como opção para a segunda etapa, enquanto o ex-jogador da Lazia disputa com Allan uma vaga entre os onze iniciais.

A tendência é que a defesa seja a mesma do último compromisso. Giay (direita) e Piquerez (esquerda) serão os laterais, com Murilo e Gustavo Gómez na zaga. Bruno Fuchs, por sua vez, corre por fora na disputa.

Apesar de estar disponível contra o Ceará, Abel Ferreira segue suspenso no Brasileirão e não estará em campo no jogo com o Flamengo. Com isso, o Palmeiras será comandado pelo auxiliar João Martins.

Abel Ferreira retorna ao banco de reservas do Palmeiras e deve promover alterações na escalação (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, uma possível escalação do Palmeiras para encarar o Ceará tem: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Allan); Facundo Torres (Mauricio), Estêvão e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória por 1 a 0 em Fortaleza, o Verdão tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.