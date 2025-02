Abel reforça plano do Palmeiras no mercado e diz: ‘Nomes identificados’

Apesar de reafirmar em entrevista que usará o Campeonato Paulista como teste, Abel Ferreira voltou a cobrar reforços da diretoria do Palmeiras, que enfrenta dificuldades para se movimentar no mercado de transferências.

continua após a publicidade

➡️ Resposta de Matheus Pereira representa nova derrota do Palmeiras no mercado

Até o momento, três jogadores foram oficializados, mas o clube segue em busca de opções para a defesa e o ataque. O treinador português, no entanto, afirmou estar alinhado com o departamento de futebol e revelou que os nomes desejados já estão "identificados".

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o dia 28 de fevereiro, data do fechamento da janela de transferências no futebol brasileiro, para inscrever novos atletas.

continua após a publicidade

— Tive uma conversa com a diretoria antes de sair de férias, agora o mercado tem um tempo, sabemos que há jogadores que eu quero, estão identificados. Com nomes, mas minha função não é essa. Entendo que há negociações no momento certo, na hora certa, às vezes não é na hora que queremos, porque do outro lado também tem rivais. Mas está tudo muito claro internamente. Vamos continuar a fazer o nosso caminho — disse.

Anteriormente, o Palmeiras buscou a contratação de três jogadores: Andreas Pereira, Matheus Pereira e Claudinho. O meia do Fulham segue no radar, mas o fechamento da janela de transferências na Inglaterra dificulta ainda mais as tratativas, já que a equipe londrina não pode registrar um substituto.

continua após a publicidade

Matheus Pereira, por sua vez, revelou que recebeu propostas de clubes do futebol brasileiro, incluindo o Palmeiras. Apesar de desejar deixar o Cruzeiro, o meia afirmou que sua preferência é se transferir para a Europa, descartando um possível acerto com o Alviverde.

— Sempre deixei muito claro. Falei no final do ano com o Pedrinho, Alexandre Mattos e com meu empresário. Falei que tinha o desejo de sair. Vamos ter um filho agora, queria ter meu filho na Europa. Infelizmente não aconteceu. Tive algumas propostas para o Brasil e não quis ir — afirmou.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Já Claudinho estava apalavrado com o Verdão, mas recuou do acerto após receber uma proposta do Al Sadd, do Catar, que assinou com o jogador por cinco temporadas.