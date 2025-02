Resposta de Matheus Pereira representa nova derrota do Palmeiras no mercado

O Palmeiras enfrenta dificuldades para anunciar novos reforços nesta janela e viu um de seus alvos no mercado afastar a possibilidade de transferência para o clube.

Após o último jogo do Cruzeiro, Matheus Pereira revelou o desejo de deixar a Raposa ao fim da temporada passada e afirmou ter recebido propostas de clubes brasileiros. O meia, no entanto, prioriza um retorno à Europa.

- Sempre deixei muito claro. Falei no final do ano com o Pedrinho, Alexandre Mattos e com meu empresário. Falei que tinha o desejo de sair. Vamos ter um filho agora, queria ter meu filho na Europa. Infelizmente não aconteceu. Tive algumas propostas para o Brasil e não quis ir, porque aqui me sentia melhor - disse Matheus Pereira em entrevista.

O empresário de Matheus Pereira viajou aos Estados Unidos, onde o Cruzeiro fez a pré-temporada, ainda em janeiro, para tentar viabilizar a transferência do jogador ao Palmeiras. A diretoria alviverde estava disposta a oferecer cerca de 13,5 milhões de euros por parte dos direitos econômicos do atleta.

Além de Matheus Pereira, o Palmeiras tentou a contratação de Andreas Pereira, do Fulham. No entanto, o clube inglês não tem interesse em negociar o atleta, que é titular e um dos destaques da equipe na Premier League, e recusou a proposta enviada. O fechamento da janela no país também é um obstáculo, já que o time londrino não conseguiria contratar um substituto.

Matheus Pereira, alvo do Palmeiras no mercado de transferências, em partida do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Contratações do Palmeiras na janela

Até o momento, o Palmeiras contratou os atacantes Facundo Torres e Paulinho, e o volante Emiliano Martínez. O trio já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas apenas o ex-jogador do Orlando City, dos Estados Unidos, estreou.

Paulinho se recupera de uma cirurgia na perna e deve estar à disposição da comissão técnica no início de abril, enquanto Martínez foi relacionado para os dois últimos jogos da equipe e deve ganhar minutos na reta final da fase de grupos do Paulistão.

Palmeiras fora da zona de classificação

Após o empate em 1 a 1 com o Água Santa, o Palmeiras saiu da zona de classificação e agora depende de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata do Paulistão. Com 13 pontos, o Verdão está dois atrás da Ponte Preta, segunda colocada do grupo D.

Como os times da mesma chave não se enfrentam na fase regular, a equipe de Abel Ferreira precisará torcer por um tropeço da Ponte (ou do líder São Bernardo) para manter vivo o sonho do tetracampeonato.