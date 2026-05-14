Adversário se emociona e destaca elenco do Palmeiras após eliminação: 'Nível Europa'

Marcelo Pereira concedeu entrevista emocionada após a derrota do Jacuipense por 4 a 1 para o Palmeiras, no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Apesar da goleada, o goleiro afirmou que enfrentar o Palmeiras representa uma oportunidade ímpar e um momento a ser valorizado.

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O goleiro rival aproveitou para exaltar a qualidade do elenco do Palmeiras, recheado de jogadores "que estarão na Copa do Mundo". Ao mesmo tempo, revelou estar sem palavras e demonstrou gratidão pela campanha do Jacuipense na competição.

- A gente tem que desfrutar desses momentos. A gente não sabe se vai ter outra oportunidade de jogar contra o Palmeiras. Estamos jogando contra jogadores que estarão na Copa do Mundo. Sem palavras. É só agradecer por essa noite que vivemos — iniciou.

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Ainda durante a execução do hino nacional, Marcelo Pereira já demonstrava emoção e relembrou as dificuldades enfrentadas pelo Jacuipense para chegar à quinta fase da Copa do Brasil, eliminando equipes como Ceilândia, Santa Catarina e Novorizontino, atual integrante da Série B do Campeonato Brasileiro e vice-campeão paulista.

— No hino nacional, estava olhando para a arquibancada e vindo a lágrima. Ano passado, o Jacuipense só disputou o estadual (Campeonato Baiano). Esse ano a gente está aqui fazendo um feito histórico contra jogadores de nível Europa, nível seleção. Alguns que estarão na Copa do Mundo. Então é só um sonho. Às vezes parece que a gente tá vivendo um sonho — completou.

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Com a eliminação, o Jacuipense volta suas atenções para a Série D do Campeonato Brasileiro, quando encara o Atlético-BA no próximo domingo. O Palmeiras, por sua vez, volta a campo no sábado, diante do Cruzeiro, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro.

Felipe Anderson foi o principal destaque da goleada do Palmeiras sobre o Jacuipense por 4 a 1 (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

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