O Palmeiras venceu o Jacuipense por 4 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio do Café, em Londrina, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Mauricio, Felipe Anderson e Erick Belé ainda na etapa inicial. Luighi, de pênalti, ampliou na segunda etapa. No apagar das luzes, Vicente descontou para a equipe baiana.

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Classificado após duas vitórias na eliminatória, o Palmeiras agora aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário. Com a vaga, o Alviverde assegurou R$ 3 milhões em premiação.

Passeio alviverde no primeiro tempo

Mesmo com uma escalação alternativa, o Palmeiras dominou o Jacuipense e acumulou chances até abrir o placar com Mauricio, na metade da etapa inicial. O aumento da vantagem desestabilizou o adversário, que sofreu o segundo gol, de Felipe Anderson, na sequência. O jovem Erick Belé, após bela jogada coletiva, marcou o terceiro.

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Segundo tempo morno

Com seis gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras pouco precisou pressionar o Jacuipense e aproveitou para reduzir a intensidade da partida. Luighi sofreu pênalti infantil e converteu sem dificuldades. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para acionar algumas Crias da Academia, como Riquelme, Luis Pacheco e Larson. Vicente, no primeiro chute a gol do Jacuipense, marcou o gol de honra.

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O gol de Mauricio "abriu a porteira" no Estádio do Café e iniciou a nova vitória do Palmeiras, em ritmo de treino, com destaque para a grande atuação de Felipe Anderson, principal nome da noite.

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Deu aula 🏅

Felipe Anderson foi o principal destaque e participou diretamente dos três gols do Palmeiras ainda na etapa inicial. No primeiro, deu assistência após driblar três defensores. No segundo, foi às redes em jogada com Luighi. Por fim, participou da tabela que resultou no gol do jovem Erick Belé.

Ficou abaixo 📉

Em um jogo em que a maioria dos reservas aproveitou a oportunidade para ganhar minutagem, Khellven não conseguiu demonstrar que pode disputar a titularidade com Giay. Ao mesmo tempo em que não precisou ser muito exigido defensivamente, foi tímido no apoio ao ataque.

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Ficha Técnica:

JACUIPENSE 1 X 4 PALMEIRAS

COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)



📲 Quarta-feira, 13 de maio de 2026

📍Estádio: Estádio do Café, em Londrina (PR)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro

🚩Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna

📟 VAR: Heber Roberto Lopes

🟨Cartão amarelo: Gabriel Pereira (JCP)

🟥Cartão vermelho: -

🥅Gols: Mauricio (22'/1°T), Felipe Anderson (23'/1°T), Erick Belé (36'/1°T) e Luighi (8'/2°T) - Palmeiras; Vicente (42'/2°T) - Jacuipense

Felipe Anderson (à esquerda), Mauricio (meio) e Luighi, jogadores do Palmeiras (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Escalações:

JACUIPENSE (Técnico: Rodrigo Ribeiro)

Marcelo; Ruan Nascimento, Vicente Ferreira, Jhones, Railon e Daniel Costa; Gabriel Pereira (Gustavo Pereira), Thiaguinho Martins (Vinícius Amaral) e William (Sidney); Pedro Henrique (João Pedro) e Thiaguinho Oliveira (Adriano Jr.).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Marcelo Lomba, Khellven, Gustavo Gómez (Murilo), Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez (Luis Pacheco), Lucas Evangelista (Jhon Arias), Felipe Anderson (Riquelme) e Mauricio (Larson); Erick Belé e Luighi.

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