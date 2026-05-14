Abel pede desculpa por atitude na Libertadores e comenta dificuldade à frente do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira comentou, no início da entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Jacuipense, o gesto de mostrar o dedo do meio em direção ao atacante Flaco López, em duelo pela Libertadores.

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Essa foi a primeira oportunidade para o treinador abordar publicamente o episódio, uma vez que esteve suspenso no empate contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira afirmou que o gesto não teve caráter de provocação, embora tenha admitido o erro.

— Não foi para provocar ninguém, mas a imagem foi tão fechada, que queria pedir desculpa pelo meu gesto. Foi um erro, mesmo sem querer provocar ninguém. É o treinador do Palmeiras entender que é muito mais do que um treinador de futebol e, por isso, reconhecer meu erro — afirmou Abel Ferreira.

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Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, Abel Ferreira optou por escalar uma formação alternativa, com apenas Gustavo Gómez entre os considerados titulares. A escolha se mostrou acertada, e o Palmeiras avançou com seis gols de vantagem no placar agregado.

Na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo e ainda em busca da classificação ao mata-mata da Libertadores, Abel Ferreira tem mantido as escalações, com poucas variações nos principais compromissos do Palmeiras. O treinador explicou a dificuldade de administrar os jogadores que não atuam com regularidade, ao mesmo tempo em que elogiou a última atuação da equipe.

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— Fico muito feliz, porque às vezes não é fácil ser treinador. O mais difícil é escolher jogadores e deixar os que eu gosto fora, os que querem ter uma oportunidade. Eles fizeram o jogo que fizeram, tornamos ele fácil. Já tínhamos jogado em casa contra eles e foi difícil. Os meus jogadores que têm jogado menos, tiveram bom desempenho, bom jogo, desfrutaram de jogar futebol, com entusiasmo, responsabilidade e critério. Fizeram um belíssimo jogo, parabéns para eles, e às vezes não é fácil, são jogadores que atuam menos — completou.

O próximo compromisso do Palmeiras acontece no sábado, quando recebe o Cruzeiro, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

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