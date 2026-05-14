Abel pede desculpa por atitude na Libertadores e comenta dificuldade à frente do Palmeiras
Treinador fala pela primeira vez após mostrar dedo do meio para Flaco López e elogia atuação dos reservas em classificação contra o Jacuipense
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Abel Ferreira comentou, no início da entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Jacuipense, o gesto de mostrar o dedo do meio em direção ao atacante Flaco López, em duelo pela Libertadores.
Às vésperas das convocações, Palmeiras pode ter recorde de jogadores na Copa do Mundo
Palmeiras
Palmeiras tem escalação alternativa em busca de classificação na Copa do Brasil
Palmeiras
Palmeiras atropela Jacuipense e garante classificação na Copa do Brasil; dê suas notas
Palmeiras
+ Palmeiras atropela Jacuipense e garante classificação na Copa do Brasil; dê suas notas
Essa foi a primeira oportunidade para o treinador abordar publicamente o episódio, uma vez que esteve suspenso no empate contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira afirmou que o gesto não teve caráter de provocação, embora tenha admitido o erro.
— Não foi para provocar ninguém, mas a imagem foi tão fechada, que queria pedir desculpa pelo meu gesto. Foi um erro, mesmo sem querer provocar ninguém. É o treinador do Palmeiras entender que é muito mais do que um treinador de futebol e, por isso, reconhecer meu erro — afirmou Abel Ferreira.
Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, Abel Ferreira optou por escalar uma formação alternativa, com apenas Gustavo Gómez entre os considerados titulares. A escolha se mostrou acertada, e o Palmeiras avançou com seis gols de vantagem no placar agregado.
Na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo e ainda em busca da classificação ao mata-mata da Libertadores, Abel Ferreira tem mantido as escalações, com poucas variações nos principais compromissos do Palmeiras. O treinador explicou a dificuldade de administrar os jogadores que não atuam com regularidade, ao mesmo tempo em que elogiou a última atuação da equipe.
— Fico muito feliz, porque às vezes não é fácil ser treinador. O mais difícil é escolher jogadores e deixar os que eu gosto fora, os que querem ter uma oportunidade. Eles fizeram o jogo que fizeram, tornamos ele fácil. Já tínhamos jogado em casa contra eles e foi difícil. Os meus jogadores que têm jogado menos, tiveram bom desempenho, bom jogo, desfrutaram de jogar futebol, com entusiasmo, responsabilidade e critério. Fizeram um belíssimo jogo, parabéns para eles, e às vezes não é fácil, são jogadores que atuam menos — completou.
O próximo compromisso do Palmeiras acontece no sábado, quando recebe o Cruzeiro, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
💸 Aposte em jogos do Palmeiras!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias