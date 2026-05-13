Felipe Anderson destaca conexão com torcida do Palmeiras e celebra atuação

Principal destaque da goleada do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Jacuipense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, Felipe Anderson destacou a conexão com a torcida alviverde, que lotou as arquibancadas do Estádio do Café, em Londrina.

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Com a vitória no jogo de ida, o Palmeiras avançou às oitavas de final da competição com seis gols de vantagem no placar agregado, após vencer a primeira partida por 3 a 0, no então Allianz Parque.

— Feliz de proporcionar essas emoções. Ver o torcedor nos apoiando hoje, vendo essa vibração. Entramos concentrados, fazendo aquilo que viemos buscando há tanto tempo. Jogadores que também não estavam tendo minutos, poder jogar bem hoje era fundamental — afirmou Felipe Anderson.

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Nos primeiros 45 minutos de jogo, Felipe Anderson marcou um gol e deu outras duas assistências, liderando o time do Palmeiras em campo. Ao mesmo tempo em que comemorou a atuação coletiva, destacou que desempenhos como esse podem garantir maior sequência na equipe de Abel Ferreira.

- Tenho 33 anos, passei por dificuldades na minha carreira, momentos bons também. A minha vida é quase toda voltada para o futebol, para entregar bem. Foi um jogo muito bom de equipe. É trabalhar com confiança para fazer isso mais vezes e conquistar jogos, vitórias, títulos pelo Palmeiras e dar alegria para a torcida que nos apoia mesmo em momentos difíceis — explicou.

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Por fim, defendeu as atuações recentes do Palmeiras, classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e atual líder do Campeonato Brasileiro.

— Sabemos aquilo que nós podemos. É uma busca diária para todo mundo performar o máximo nível. No futebol brasileiro a cada dois dias temos jogos. É complicado estar 100% em todos os jogos, mas estamos buscando, conquistando os objetivos. E com as vitórias é mais fácil ter tranquilidade para buscar um futebol mais de conexão que o professor pede para nós. Creio que as coisas vão fluir mais ainda — finalizou.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Cruzeiro, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro.

Felipe Anderson comemora gol pelo Palmeiras (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

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