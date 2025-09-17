O técnico Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra o River Plate, na noite desta quarta-feira (17), no estádio Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

+ Sequência do Palmeiras ‘liga alerta’ no River, que muda rota para Libertadores

Última das doze contratações do clube para a atual temporada, Andreas Pereira fará sua estreia como titular. O novo camisa 8 do Verdão terá a companhia de Aníbal Moreno e Lucas Evangelista no meio-campo.

Flaco López e Vitor Roque, fundamentais na virada de chave do Palmeiras após a disputa do Mundial de Clubes, seguem como dupla de ataque. Já Felipe Anderson, principal responsável por interligar os setores da equipe, completa o trio ofensivo.

continua após a publicidade

O atacante Paulinho, que segue em recuperação de cirurgia após o término do Mundial, é o único desfalque da comissão técnica para o confronto. Por outro lado, os meias Raphael Veiga e Mauricio, além do atacante Bruno Rodrigues, retornaram aos gramados nas últimas semanas e estão à disposição de Abel.

Andreas é a principal novidade na escalação do Palmeiras para o duelo contra o River Plate, fora de casa, pela Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Escalação do Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Carlos Miguel, Jefté, Giay, Bruno Fuchs, Micael, Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Mauricio, Ramón Sosa, Raphael Veiga, Emi Martínez e Allan.

River Plate: Armani; Díaz, Portillo e Rivero; Montiel, Pérez, Castaño e Acuña; Nacho Fernández, Salas e Driussi.

River Plate e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A decisão da vaga acontece uma semana depois, no Allianz Parque.