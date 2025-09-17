Abel promove novidade na escalação do Palmeiras para jogo com o River Plate
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra o River Plate, na noite desta quarta-feira (17), no estádio Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
Eric Faria compara missões de Flamengo e Palmeiras na Libertadores: ‘Mais sossego’
Fora de Campo
River Plate x Palmeiras: aposte com odds 100 na vitória do Verdão
Sites de apostas
Palmeiras x River Plate; retrospecto, histórico e estatísticas
Lancepédia
+ Sequência do Palmeiras ‘liga alerta’ no River, que muda rota para Libertadores
Última das doze contratações do clube para a atual temporada, Andreas Pereira fará sua estreia como titular. O novo camisa 8 do Verdão terá a companhia de Aníbal Moreno e Lucas Evangelista no meio-campo.
Flaco López e Vitor Roque, fundamentais na virada de chave do Palmeiras após a disputa do Mundial de Clubes, seguem como dupla de ataque. Já Felipe Anderson, principal responsável por interligar os setores da equipe, completa o trio ofensivo.
O atacante Paulinho, que segue em recuperação de cirurgia após o término do Mundial, é o único desfalque da comissão técnica para o confronto. Por outro lado, os meias Raphael Veiga e Mauricio, além do atacante Bruno Rodrigues, retornaram aos gramados nas últimas semanas e estão à disposição de Abel.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Escalação do Palmeiras
Escalação do Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Carlos Miguel, Jefté, Giay, Bruno Fuchs, Micael, Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Mauricio, Ramón Sosa, Raphael Veiga, Emi Martínez e Allan.
River Plate: Armani; Díaz, Portillo e Rivero; Montiel, Pérez, Castaño e Acuña; Nacho Fernández, Salas e Driussi.
River Plate e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A decisão da vaga acontece uma semana depois, no Allianz Parque.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias