Eric Faria compara missões de Flamengo e Palmeiras na Libertadores: ‘Mais sossego’
Equipes estão nas quartas de final da Libertadores
O jornalista Eric Faria comparou as missões de Flamengo e Palmeiras nas quartas de final da Copa Libertadores. De um lado, o Rubro-Negro encara o Estudiantes, do outro, o Alviverde enfrenta o River Plate. Para o comentarista, a equipe do técnico Abel Ferreira irá ter menos dificuldades para alcançar a próxima fase.
A opinião do comunicador aconteceu durante o programa Seleção Sportv, desta quarta-feira (17). Na ocasião, Eric Faria analisava os confrontos com o também comentarista Caio Ribeiro. O ex-jogador discordou do companheiro de trabalho e classificou o Palmeiras com a missão mais difícil entre os brasileiros.
- Analisando São Paulo e LDU, Palmeiras e River Plate, Flamengo e Estudiantes, acredito que o Flamengo vai ter menos dificuldade do que os outros brasileiros - disse Caio Ribeiro.
- Tenho dúvida. Acho que o Palmeiras passa com mais sossego que o Flamengo. Acho o jogo do Estudiantes muito físico, incomoda muito e o Rubro-Negro decidi fora de casa. Já o Alviverde, em casa - analisou Eric Faria.
Quartas de finais da Libertadores
Ao todo três clubes brasileiros seguem vivos na principal competição do continente. Tratam-se de Flamengo, Palmeiras e São Paulo. O Alviverde será o primeiro a entrar em campo para disputar a vaga na próxima fase.
A equipe do técnico Abel Ferreira enfrenta o River Plate, pelo primeiro jogo do confronto, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental. Flamengo e São Paulo entram em campo apenas na quinta-feira (18).
O Tricolor enfrenta a LDU, às 19h (de Brasília), na altitude da cidade de Quito, no Equador. Por outro lado, o Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
