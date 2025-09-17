River Plate x Palmeiras: aposte com odds 100 na vitória do Verdão

A Novibet surpreende apostadores brasileiros com uma promoção imperdível para o confronto entre River Plate e Palmeiras pelas quartas de final da Copa Libertadores 2025.

A casa de apostas está oferecendo odds especiais de 100 para quem apostar na vitória do Verdão no jogo que acontece nesta quarta-feira, 17 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental.

Esta promoção exclusiva é válida somente para usuários cadastrados na Novibet e que utilizarem o código promocional.

Entenda promoção especial da Novibet para River Plate x Palmeiras

As Odds Especiais são multiplicadores aumentados pela casa de apostas como forma de promoção para atrair novos usuários ou recompensar apostadores existentes.

No caso da oferta da Novibet, as odds para vitória do Palmeiras foram elevadas para 100, um valor muito acima do mercado.

Isso significa que, ao fazer uma aposta de R$1,00 na vitória do Palmeiras no mercado de Resultado Final, caso o time vença, seus ganhos serão calculados como se a odd fosse 100, resultando em R$100,00 de retorno total (R$2,00 em dinheiro real com base na odd original + R$98,00 em Aposta Extra).

Como apostar na partida River Plate x Palmeiras

Para fazer sua aposta na partida basta seguir o seguinte passo a passo:

1 - Acesse o site da Novibet;

2 - Faça seu cadastro. Para isso, preencha o formulário com suas informações pessoais e insira o código promocional PALM100;

3 - Adicione fundos à sua conta seguindo as instruções do site;

4 - Navegue até a seção de futebol e localize a partida River Plate x Palmeiras;

5 - Selecione Palmeiras vence no mercado de Resultado Final e confirme sua aposta de R$1.

O confronto entre River Plate e Palmeiras promete fortes emoções na primeira partida das quartas de final da Libertadores 2025. O Verdão chega embalado após uma goleada por 4 a 1 sobre o Internacional pelo Brasileirão, com destaque para Vitor Roque, autor de três gols.

Abel Ferreira prepara uma estratégia sólida para surpreender os argentinos em Buenos Aires e garantir vantagem para o jogo de volta no Allianz Parque. Uma vitória fora de casa colocaria o Palmeiras em excelente posição para avançar às semifinais da competição continental.